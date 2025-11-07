Streaming Hoffenheim-Lipsia: Diretta TV e live gratis

Hoffenheim e Lipsia si affrontano sabato 8 novembre 2025 alle 15:30 nella 10ª giornata di Bundesliga. Analisi completa del momento delle due squadre, probabili formazioni, curiosità e streaming gratis del match alla PreZero Arena di Sinsheim

La Bundesliga 2025/26 entra nel vivo con una delle sfide più intriganti della decima giornata: Hoffenheim-Lipsia, un duello tra due squadre in piena corsa per l’Europa e con un gioco frizzante che promette spettacolo. Match in programma sabato 8 novembre alle ore 15.30 Guarda ora Hoffenheim-Lipsia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — L’Hoffenheim vive un periodo di forma scintillante. La squadra di Gerhard Ilzer ha centrato tre vittorie consecutive in campionato e oggi occupa la sesta posizione con 16 punti, a soli due di distanza dalla zona Champions. Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, il gruppo sembra finalmente aver trovato equilibrio, compattezza e fiducia. L’ultimo successo, il 3-2 in casa del Wolfsburg, ha messo in evidenza una squadra capace di reagire e ribaltare le difficoltà, trascinata ancora una volta da Fisnik Asllani, autore di 5 gol e 1 assist in 9 presenze. In vista della sfida di sabato, Ilzer dovrà rinunciare a Gendrey, Hlozek e Machida, ma può contare su un reparto offensivo in grande spolvero e su un centrocampo dinamico, in grado di garantire equilibrio e spinta.

Sul fronte opposto, il Lipsia di Ole Werner viaggia a ritmi altissimi. I “Roten Bullen” arrivano da nove risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, e occupano attualmente la quarta posizione, pienamente in zona Champions League. Dopo la clamorosa sconfitta d’esordio per 6-0 contro il Bayern Monaco, la squadra ha cambiato marcia, ritrovando fiducia e soprattutto continuità. L’ultimo 3-1 contro lo Stoccarda ha confermato lo stato di forma eccellente di Romulo Cardoso, autore di 4 gol e 4 assist nelle ultime otto partite. Il Lipsia dovrà fare a meno di Henrichs e Nedeljkovic, ma il tecnico tedesco potrà contare su una rosa profonda e di qualità, pronta a dare continuità alla striscia positiva.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Lipsia — L’Hoffenheim dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-4-2. Tra i pali spazio all’esperto Baumann, mentre in difesa ci saranno Coufal e Bernardo sulle fasce, con Hranac e Hajdari al centro. In mezzo al campo, Burger e Avdullahu formeranno la coppia di sostanza, mentre Kramaric agirà più avanzato come regista offensivo, affiancato dalla corsa di Touré. In attacco confermatissima la coppia Asllani–Lemperle, pronta a colpire in velocità.

Il Lipsia, invece, non si discosterà dal suo classico 4-3-3 offensivo. Gulacsi difenderà la porta, supportato dal quartetto Baku-Orbán-Lukeba-Raum, con quest’ultimo anche capitano. In mediana, Ouedraogo sarà il fulcro del gioco, affiancato dalla fisicità di Seiwald e dall’intelligenza tattica di Baumgartner. In avanti spazio al talento e alla fantasia di Romulo, supportato dalle ali Nusa e Diomande, due giocatori capaci di cambiare ritmo e creare superiorità numerica in qualsiasi momento.

Hoffenheim (4-4-2): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger, Touré; Asllani, Lemperle. Allenatore: Gerhard Ilzer.

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa. Allenatore: Ole Werner.

