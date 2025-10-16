Streaming Huddersfield-Bolton | Diretta tv, orario e dove vedere la partita

Il calcio inglese non si ferma mai e questa sera è in programma una sfida di altissimo livello. Ecco come seguirla

Michele Massa 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 17:20)

Nel giovedì inglese di calcio spicca la sfida tra Huddersfield e Bolton. Una partita molto equilibrata che sembra aperta a qualunque risultato. Occhio ai gol, le due squadre hanno dato modo più volte di dimostrare tanto nei metri decisivi.

Verso Huddersfield-Bolton, i numeri delle due squadre — L’ultimo incontro ufficiale tra i due club si è disputato il 25 gennaio 2025 e si è concluso con la vittoria degli ospiti per 1-0.In quella partita, l’Huddersfield aveva dominato il possesso palla, con un 66% contro il 34% del Bolton, e aveva ottenuto 7 calci d’angolo contro 1. Nonostante ciò, la squadra di casa non era riuscita a concretizzare, con un solo tiro in porta a fronte dei tre tentativi per il Bolton. Sul piano disciplinare, si erano registrati 10 falli commessi dall’Huddersfield e 13 dal Bolton, mentre i cartellini gialli erano stati 2 per i padroni di casa e 5 per gli ospiti.

Analizzando lo storico degli scontri diretti tra le due squadre, emerge un quadro equilibrato ma leggermente favorevole al Bolton. Nei 20 confronti ufficiali giocati finora, l’Huddersfield ha collezionato 7 vittorie, mentre il Bolton ne ha ottenute 11, con 2 pareggi a completare il bilancio.Il totale dei gol segnati è di 26 per i padroni di casa e 30 per il Bolton, per una media complessiva di 2,8 reti a partita.