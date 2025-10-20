Guarda Hull City-Leicester City in diretta streaming gratis su Bet365: statistiche, formazioni e curiosità della sfida di Championship.

Stefano Sorce 20 ottobre - 16:10

Martedì 21 ottobre 2025, alle 20:45, il MKM Stadium ospiterà la sfida tra Hull City e Leicester City, valida per la 13ª giornata di Championship. Un match che si preannuncia equilibrato e affascinante: i Tigers, in crescita, affrontano le Foxes, ancora alla ricerca della giusta continuità dopo un avvio altalenante.

Come arrivano le due squadre alla gara — L'Hull City di Sergej Jakirovic arriva a questo appuntamento dopo la convincente vittoria per 3-2 contro il Birmingham City, risultato che ha dato una notevole iniezione di fiducia. I Tigers si trovano al decimo posto con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra ha segnato 17 gol e ne ha subiti 18, numeri che raccontano un buon potenziale offensivo ma anche qualche fragilità dietro. Jakirovic punta sulla spinta del pubblico del MKM Stadium per consolidare la scalata in classifica.

Periodo meno brillante per il Leicester City di Martí Cifuentes, quarto in classifica con 17 punti, ma reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite (4 pareggi e 1 sconfitta). Il recente 1-1 contro il Portsmouth FC ha evidenziato difficoltà nel concretizzare, nonostante una difesa tra le più solide del torneo (solo 9 gol subiti). L’obiettivo delle Foxes sarà ritrovare incisività in avanti e tornare a vincere in trasferta, dove i risultati sono mancati nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Hull City-Leicester City — Nell'Hull City, il tecnico Jakirovic conferma il suo 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Pandur, protetto da una difesa composta da Coyle, Egan, Hughes e Giles, chiamati a mantenere equilibrio e compattezza. In mediana agiranno Hadziahmetovic e Slater, coppia di sostanza e dinamismo. Sulla trequarti spazio a Gelhardt, Joseph e Akintola, che supporteranno l'ariete McBurnie, reduce da un’ottima prova contro il Birmingham.

Nel Leicester City, mister Cifuentes schiererà a sua volta un 4-2-3-1. In porta spazio a Stolarczyk, con una retroguardia formata da Pereira, Faes, Vestergaard e Thomas. A centrocampo Winks e James avranno il compito di impostare e schermare, mentre sulla trequarti agiranno il funambolo Fatawu, Carranza e Monga, pronti a innescare Ramsey, terminale offensivo e riferimento centrale dell’attacco.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Giles; Hadziahmetovic, Slater; Gelhardt, Joseph, Akintola; McBurnie. Allenatore: Jakirović.

Leicester City (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Faes, Vestergaard, Thomas; Winks, James; Fatawu, Carranza, Monga; Ramsey. Allenatore: Cifuentes.

