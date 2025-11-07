Streaming Hull-Portsmouth: Diretta TV e live gratis

Hull City-Portsmouth FC (Championship, 8 novembre 2025). Statistiche, probabili formazioni e streaming gratis

Stefano Sorce 7 novembre - 12:32

Lo stadio MKM di Hull sarà teatro della sfida tra Hull City e Portsmouth FC, valida per la 15ª giornata di Championship. Gara in programma sabato 8 novembre alle ore 13.30. Guarda ora Hull-Portsmouth GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — L’Hull City arriva alla sfida con 22 punti e l’ottava posizione in classifica, frutto di un buon rendimento interno. La squadra allenata da Sergej Jakirovic ha mostrato personalità nelle partite casalinghe, dove ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nonostante la recente battuta d’arresto per 1-2 contro il Derby County, l’Hull resta una formazione temibile in avanti: con 23 gol segnati e 22 subiti, i Tigers propongono un calcio offensivo ma concedono spesso qualcosa in difesa. Il tecnico croato punterà su ritmo, aggressività e qualità nei duelli individuali, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Il Portsmouth, invece, vive una situazione più complicata. La squadra di John Mousinho è scivolata al 20° posto con soli 14 punti e fatica a trovare continuità. Le statistiche parlano chiaro: 10 gol segnati e 17 subiti in 14 partite, con un attacco sterile e una difesa incerta. Nelle ultime cinque gare, Pompey non ha mai vinto (2 pareggi e 3 sconfitte), e lo 0-0 contro il Wrexham ha evidenziato ulteriori limiti nella fase offensiva. Servirà una scossa per evitare che la lotta salvezza diventi presto una realtà.

Le probabili formazioni di Hull-Portsmouth — Hull (4-2-3-1): Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Gelhardt, Crooks, Ndala, Joseph. Allenatore: Jakirovic.

Portsmouth (4-2-3-1): Bursik, Williams, Knight, Poole, Bowat, Pack, Dozzell, Chaplin, Swift, Yang, Bishop. Allenatore: Mousinho.

