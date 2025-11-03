Streaming Ipswich-Watford: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni

Lo stadio Portman Road ospita una sfida che si preannuncia intensa e decisiva per la classifica di Championship: Ipswich Town-Watford, valida per la 14ª giornata. Guarda ora Ipswich-Watford GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Il momento delle due squadre—
L’Ipswich di Kieran McKenna sta attraversando un momento positivo e continua a dimostrare di essere una delle squadre più organizzate del torneo. Con 19 punti in 12 giornate, i biancazzurri hanno costruito la propria forza soprattutto tra le mura amiche, dove vantano 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L’attacco funziona a meraviglia, 21 gol segnati, e la difesa resta tra le più solide della categoria (14 subiti). La squadra gioca con coraggio, predilige il possesso palla e trova sempre soluzioni offensive, grazie alla creatività dei centrocampisti e al fiuto sottoporta di Chaplin e Broadhead.
Per il Watford di Javi Gracia, la trasferta di Ipswich arriva in un momento delicato. I gialloneri hanno totalizzato 18 punti in 12 gare, ma la classifica racconta solo in parte la loro stagione. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento esterno: zero vittorie nelle ultime cinque trasferte, con 2 pareggi e 4 sconfitte. Il potenziale offensivo non manca, 17 gol segnati, ma la squadra alterna momenti di brillantezza a blackout difensivi che costano caro.
Le probabili formazioni di Ipswich-Watford—
Ipswich (4-2-3-1): Walton, Furlong, O'Shea, Kipre, Davis, Matusiwa, Taylor, Egeli, Nunez, Philogene, Hirst. Allenatore: McKenna.
Watford (3-4-1-2): Selvik, Pollock, Keben, Bola, Ngakia, Kayembe, Kyprianou, Baah, Louza, Doumbia, Kjerrumgaard. Allenatore: Javi Gracia.
