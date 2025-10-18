Streaming Kansas City-Houston: Diretta TV e Live Gratis

Sporting Kansas City-Houston Dynamo, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Sporting Kansas City e Houston Dynamo, due squadre protagoniste di una regular season ampiamente deludente, entrambe fuori dai play-off e alla ricerca di una vittoria per archiviare nel migliore dei modi una stagione da dimenticare. Guarda ora Sporting Kansas City-Houston Dynamo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365

Qui Sporting Kansas City — Periodo non semplice per lo Sporting Kansas City, penultimo in classifica e reduce da una lunga serie di risultati negativi. La squadra di Kerry Zavagnin ha perso le ultime cinque partite consecutive, confermando le gravi difficoltà sia nella gestione difensiva (ben 70 gol subiti, peggior difesa della MLS) sia nella costruzione del gioco. Nonostante qualche spunto offensivo di qualità, soprattutto in casa il rendimento resta altalenante, con solo 4 vittorie in 16 gare. Servirà una scossa immediata per evitare di chiudere la stagione con l'ennesimo ko.

Qui Houston Dynamo — Momento complicato anche per i Houston Dynamo che mantengono tuttavia, un rendimento leggermente superiore rispetto agli avversari. La squadra di Ben Olsen ha collezionato solo una vittoria nelle ultime cinque partite, ma i numeri in trasferta sono discreti: 4 successi e 6 pareggi fuori casa. L’attacco fatica a essere continuo, ma la solidità del gruppo e la maggiore organizzazione tattica potrebbero fare la differenza contro una squadra in piena crisi come Kansas.

Kansas City-Houston, probabili formazioni — Sistema di gioco compatto e prudente per Kansas, in campo con il 5-3-2. Davanti a Pulskamp, a formare la difesa a cinque saranno Davis, Voloder, James, Montes, Ndenbe; in mezzo al campo Bassong, Radoja, Rodríguez agiranno alle spalle del duo offensivo composto da Joveljić e Toye.

Classico 4-4-2 per Houston che spiera a protezione dell'estremo difensore Bond, un quartetto arretrato formato da Dorsey, Sviatchenko, Antônio Carlos, Andrade. In cabina di regia tocca ad Holmes e Urso con Artur e Lingr sulle corsi esterne. Davanti Ponce ed Ennali tenteranno di pungere la retroguardia avversaria.

SPORTING KANSAS CITY (5-3-2): Pulskamp, Davis, Voloder, James, Montes, Ndenbe; Bassong, Radoja, Rodríguez; Joveljić, Toye. Allenatore: Kerry Zavagnin

HOUSTON DYNAMO (4-4-2): Bond, Dorsey, Sviatchenko, Antônio Carlos, Andrade; Artur, Holmes, Urso, Lingr; Ponce, Ennali. Allenatore: Ben Olsen

