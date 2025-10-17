Streaming LA Galaxy-Minnesota: Diretta TV e live gratis

Guarda Los Angeles Galaxy-Minnesota United FC in streaming gratis su Bet365 domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00. Formazioni, analisi ed info sulla MLS 2025.

Stefano Sorce 17 ottobre - 15:09

LA Galaxy e Minnesota United FC si preparano a sfidarsi in un incontro di grande importanza all'interno della Major League Soccer, previsto per domenica 19 ottobre 2025 alle ore 03:00.

Dove vedere LA Galaxy-Minnesota in diretta TV e streaming gratis

Come arrivano le due squadre — I Galaxy vivono una stagione complessa, trovandosi al 27° posto con 27 punti frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte. Nonostante una difesa che ha concesso 65 gol, la squadra di Greg Vanney ha mostrato segni di ripresa nelle ultime settimane, vincendo due delle ultime cinque partite, tra cui l’ultima contro FC Dallas per 2-1. Il tecnico punta molto sulla freschezza dei giovani e sulla creatività di alcuni giocatori chiave per cercare una rimonta in classifica.

Minnesota, invece, sta vivendo una stagione di alto livello: 7ª posizione con 58 punti, 16 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Con 55 gol realizzati e solo 37 subiti, la squadra di Eric Ramsay ha dimostrato grande solidità difensiva e un attacco efficace. Nell’ultima partita ha battuto lo Sporting Kansas City 3-0, risultato che conferma il momento positivo del gruppo.

Le probabili formazioni di LA Galaxy-Minnesota — Nel Los Angeles Galaxy, l’allenatore Greg Vanney dovrebbe confermare il suo classico 4-3-3, affidandosi tra i pali a Micovic, con Yamane e Aude sulle corsie laterali e la coppia Yoshida-Rindov al centro della difesa. A centrocampo spazio a Wynder, Cerrillo e Nelson, con l’obiettivo di garantire equilibrio tra copertura e costruzione. In attacco, fari puntati su Gabriel Pec, uno dei giocatori più talentuosi della rosa. Completano il tridente Matheus Nascimento e Fagundez, pronti a sfruttare la velocità e gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Per quanto riguarda il Minnesota United FC, il tecnico Eric Ramsay dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 solido e dinamico. St. Clair sarà il portiere titolare, protetto da una difesa composta da Boxall e Triantis centrali, con Markanich e Duggan sulle fasce. A centrocampo, la coppia Trapp-Pereyra avrà il compito di dettare i tempi di gioco. Proprio Joaquin Pereyra rappresenta il cervello della squadra: la sua padronanza a prova di pressing lo rende capace di uscire elegantemente da situazioni difficili, mentre grazie al “passaggio lungo” riesce a innescare i compagni con lanci precisi e veloci. Il suo “tiro potente” aggiunge una dimensione offensiva in più, rendendolo pericoloso anche da fuori area. Nel reparto avanzato agiranno Hlongwane, Lod e Diaz a supporto dell’unica punta Dieng.

LA Galaxy (4-3-3): Micovic, Yamane, Yoshida, Rindov, Nelson, Wynder, Cerrillo, Aude, Pec, Matheus Nascimento, Fagundez. Allenatore: Vanney

Minnesota United FC (5-4-1): St. Clair, Hlongwane, Diaz, Boxall, Duggan, Markanich, Pereyra, Trapp, Triantis, Lod, Dieng. Allenatore: Ramsay.

