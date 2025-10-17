Streaming, Latina-Giugliano: Diretta TV e live streaming

Sfida rognosa quella in programma a Latina. Ecco come seguire la partita gratuitamente

Michele Massa 17 ottobre - 16:53

Nel girone C una partita delicatissima quella che vede contro Latina e Giugliano. I padroni di casa hanno lo stadio di casa come fortino, gli ospiti dopo l'esonero dell'allenatore cercano di ritrovare la luce.

Come arrivano le due squadre — Il Latina, attualmente decimo in classifica con 12 punti, punta a consolidare la propria posizione, mentre il Giugliano, fermo al diciottesimo posto con appena 6 punti, è alla ricerca di una vittoria che possa ridare fiducia e rilanciare le proprie ambizioni in un campionato finora complicato.

La formazione pontina ha dimostrato una buona compattezza nelle ultime gare, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nonostante ciò, la squadra fatica ancora a concretizzare in attacco: solo 6 reti segnate in 9 partite, a fronte di 10 subite. Tra le mura amiche del “Francioni”, il Latina ha raccolto 2 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte, e dovrà migliorare il rendimento interno per poter ambire alle zone alte della classifica.

Sul fronte opposto, il Giugliano sta vivendo un momento difficile, con 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque sfide. Le difficoltà principali emergono soprattutto in fase offensiva e difensiva, con 10 gol realizzati e 18 incassati complessivamente. Lontano dal proprio campo, la squadra campana ha ottenuto soltanto 3 pareggi e una sconfitta, evidenziando una certa mancanza di incisività.

