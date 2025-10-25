Streaming Leverkusen-Friburgo: Diretta TV e live gratis

Bundesliga: Leverkusen-Friburgo in streaming gratis su Bet365: orario, dove vederla, analisi completa con stato di forma delle due squadre

Stefano Sorce 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 22:49)

La Bundesliga propone una sfida ad alta intensità alla BayArena domenica 26 ottobre 2025 alle 17:30, dove il Bayer Leverkusen ospita il Friburgo. Le Aspirine cercano una reazione immediata dopo la pesante caduta europea, mentre i bianconeri puntano a confermare la propria solidità.

Come arrivano le due squadre — La squadra di Hjulmand appare in netta ripresa per quanto riguarda il campionato: tre vittorie consecutive in Bundesliga e tanti segnali incoraggianti nella proposta offensiva. Tuttavia, la goleada subita dal PSG in Champions League ha bruscamente frenato l’entusiasmo, richiamando la necessità di consolidare l’equilibrio nelle due fasi. Il talento del momento è senza dubbio Christian Michel Kofane, classe 2006, autore di tre gol nelle ultime quattro partite tra campionato e coppe. Una crescita sorprendente che lo sta trasformando rapidamente in un punto fermo del reparto offensivo. Restano invece indisponibili Palacios, Tape, Tella e Tillman.

La formazione di Christian Streich sembra aver trovato una sua stabilità, grazie a una serie di risultati utili ottenuti senza però trovare spesso la vittoria. In Bundesliga i bianconeri non perdono da cinque giornate, ma gli ultimi tre incontri si sono conclusi in pareggio, segno di solidità ma anche di qualche limite in fase di finalizzazione. Occhi puntati su Vincenzo Grifo, che ha lasciato il segno nell’ultimo turno con una splendida punizione vincente. La sua qualità sui calci piazzati può diventare decisiva in partite bloccate come quella di Leverkusen. Kyereh e Irié restano indisponibili.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Friburgo — Il Bayer Leverkusen dovrebbe schierarsi con Flekken a difesa della porta e una linea a tre composta da Badé, Andrich e Tapsoba. Sulle corsie laterali agiranno Arthur a destra e Grimaldo a sinistra. In mezzo al campo ci sarà la qualità e l’intensità di Fernández insieme alla fisicità e al dinamismo di García. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Hofmann e alla rapidità di Poku, entrambi al servizio del giovane talento Kofane.

Il Friburgo risponderà con Atubolu tra i pali, protetto da una linea difensiva a quattro in cui Kubler e Makengo presidieranno le fasce, mentre Ginter e Linhart costituiranno la coppia centrale, solida e di esperienza. A centrocampo, Eggestein e Osterhage dovranno dare equilibrio alla squadra. Alle spalle dell’unica punta Adamu, ci sarà un terzetto creativo composto da Beste, Holer e soprattutto Vincenzo Grifo, che con la sua classe sui calci piazzati può diventare una delle armi più pericolose degli ospiti.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Badé, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane. Allenatore: Hjulmand.

Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Holer, Grifo; Adamu. Allenatore: Streich.

Non perdere Leverkusen-Friburgo