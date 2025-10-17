Streaming Mainz-Leverkusen: Diretta TV e live gratis

Sabato 18 ottobre 2025 alle 15:30, Mainz-Bayer Leverkusen: scopri come seguire la partita di Bundesliga gratis su Bet365

Stefano Sorce 17 ottobre - 19:18

Sabato 18 ottobre 2025 alle 15:30, il Mainz affronta il Bayer Leverkusen in una sfida valida per la Bundesliga. Il Mainz arriva da due pesanti sconfitte consecutive: 0-2 in casa contro il Borussia Dortmund e 0-4 sul campo dell’Amburgo. La squadra guidata da Bo Henriksen punta a reagire e migliorare sia in attacco sia in difesa nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Guarda ora Mainz-Leverkusen GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il Mainz arriva da due pesanti sconfitte consecutive: 0-2 in casa contro il Borussia Dortmund e 0-4 in trasferta contro l’Amburgo. La squadra guidata da Bo Henriksen punta a reagire e a migliorare sia in attacco sia in difesa nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Negli ultimi cinque turni, i Nullfunfer hanno raccolto solo 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Il Bayer Leverkusen, invece, è in ottimo stato di forma, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l’Union Berlino. La squadra allenata da Hjulmand ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Bundesliga, dimostrando solidità e grande qualità. Negli ultimi dieci confronti diretti con il Mainz, le Aspirine hanno vinto sei volte, pareggiando due volte.

Le probabili formazioni di Mainz-Leverkusen — In porta ci sarà Riess, protetto dal terzetto difensivo Costa, Hanche-Olsen e Kohr. A centrocampo, Nordin, Sano, Amiri e Mwene agiranno come motore della squadra. Amiri sarà il giocatore chiave: funambolo, tecnico, con grande precisione nei tiri e nei calci piazzati. Sulla trequarti, Nebel e Lee avranno il compito di creare occasioni per l’unica punta Hollerbach, chiamata a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa ospite.

In porta ci sarà Flekken, con la linea difensiva composta da Quansah, Bade e Tapsoba. A centrocampo, Vazquez, Fernandez, Garcia e Maza agiranno sia in fase difensiva sia per creare superiorità numerica in attacco. Aleix Garcia sarà il fulcro creativo della squadra: esperto nel tiki-taka, fantasioso e a prova di pressing. Sulla trequarti, Tillman e Poku supporteranno l’unica punta Kofane, pronta a finalizzare le azioni.

Mainz: (3-4-2-1): Riess; Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Nordin, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Hollerbach. Allenatore: Henriksen.

Bayer Leverkusen: (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Fernandez, Garcia, Maza; Tillman, Poku; Kofane. Allenatore: Hjulmand.

