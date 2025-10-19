Nantes-Lille, Ligue 1: formazioni e streaming gratis su Bet365. Domenica 19 ottobre 2025 ore 20:45, allo Stade de la Beaujoire.

Stefano Sorce 19 ottobre - 01:33

Il posticipo domenicale della nona giornata di Ligue 1 mette di fronte Nantes e Lille, in un match che promette scintille. I padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona calda, mentre i "Dogues" vogliono consolidare la propria rincorsa verso le posizioni europee. Calcio d'inizio alle 20:45 allo Stade de la Beaujoire.

Dove vedere Nantes-Lille in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Come arrivano le due squadre al match — Il Nantes attraversa una fase complicata di stagione. Con solo 6 punti in sette giornate, la squadra di Luis Castro ha ottenuto una sola vittoria, accompagnata da tre pareggi e tre sconfitte. L’ultimo match, lo 0-0 contro il Brest, ha evidenziato le difficoltà realizzative dei gialloverdi, capaci di segnare appena 5 gol in tutto il campionato. In casa Nantes servirà una scossa per invertire la rotta, affidandosi al talento di Mostafa Mohamed e alla freschezza di Abline e Lahdo, pronti a dare vivacità all’attacco.

Il Lille arriva con il morale più alto. Settimo in classifica con 11 punti, il gruppo di Bruno Genesio ha ottenuto tre vittorie e un prestigioso pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain, dimostrando di potersela giocare con chiunque. La solidità difensiva e il cinismo in avanti rappresentano i punti di forza dei “Dogues”, che con 14 gol segnati vantano uno dei migliori attacchi del campionato.

Le probabili formazioni di Nantes-Lille — Castro dovrebbe confermare il 4-3-3: Lopes tra i pali, Amian e Cozza sulle fasce, mentre Awaziem e Mwanga formeranno la coppia centrale. A centrocampo, fiducia a Hong, Leroux e Tabibou, con il tridente offensivo formato da Lahdo, Mohamed e Abline.

In campo, il Lille si schiererà con il 4-2-3-1, affidandosi all’esperienza di Olivier Giroud come terminale offensivo. Alle sue spalle, il trio Correia–Haraldsson-Fernandez-Pardo fornirà supporto tecnico e fantasia. In mediana spazio al duo André-Bouaddi, mentre in difesa rientra Tiago Santos, affiancato da Mbemba, Ngoy e Perraud davanti a Ozer.

Nantes (4-3-3): Lopes, Amian, Awaziem, Mwanga, Cozza, Tabibou, Hong, Leroux, Lahdo, Mohamed, Abline. Allenatore: Luis Castro.

Lille (4-2-3-1): Ozer; Tiago Santos, Mbemba, Ngoy, Perraud; André, Bouaddi; Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

Nantes-Lille, Ligue 1, domenica 19 ottobre 2025 ore 20:45.