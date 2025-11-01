Nantes-Metz, Ligue 1: domenica 2 novembre alle 17:15 allo Stade de la Beaujoire. Analisi, formazioni, curiosità e streaming live gratis della sfida salvezza

Stefano Sorce 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 14:40)

Domenica 2 novembre alle ore 17:15, allo stadio Beaujoire di Nantes, andrà in scena una sfida che vale molto più dei tre punti. Il Nantes ospita il Metz, fanalino di coda della Ligue 1 con appena 5 punti conquistati nelle prime dieci giornate.

Come arrivano le due squadre — Il Nantes di Luis Castro ha fin qui alternato buone prestazioni offensive a gravi amnesie difensive. Le statistiche parlano chiaro: 10 gol segnati e 15 subiti in dieci partite, con un rendimento che tiene la squadra solo due lunghezze sopra la zona retrocessione. Dopo la convincente vittoria contro il Paris FC, i gialloverdi sono incappati in una sconfitta pirotecnica contro il Monaco (5-3), che ha messo in luce il solito limite: una fase difensiva fragile e spesso distratta. Lo stesso Castro, nel post-gara, ha sottolineato la necessità di ritrovare equilibrio, pur lodando l’atteggiamento offensivo dei suoi. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria: ancora indisponibili Lepenant e Coquelin, oltre a Lahdo e Hong, con la rosa che resta dunque ridotta.

Dall’altra parte, il Metz di Le Mignan ha finalmente interrotto una serie negativa di nove partite senza vittorie (7 sconfitte e 2 pareggi) grazie al sorprendente 2-0 contro il Lens. Un successo pesantissimo che ha ridato morale alla squadra e un po’ di ossigeno alla panchina del tecnico. Le difficoltà, però, restano tante: i granata sono ancora all’ultimo posto con 5 punti e devono fare i conti con un’infermeria piena. Restano fuori Pape Sy, Ballo-Touré, Boubacar Traoré, Ousmane Ba, Malick Mbaye e Mboula, tutti alle prese con problemi fisici di diversa natura.

Le probabili formazioni di Nantes-Metz — Nel Nantes, Castro non cambia modulo e conferma il suo 4-3-3 offensivo. Tra i pali ci sarà A. Lopes, protetto dalla linea difensiva composta da Amian, Awaziem, Tati e Leroux. In mezzo al campo spazio a Mwanga, Kwon e Tabibou, chiamati a dare equilibrio e filtro davanti alla difesa. In avanti il tridente sarà composto da Guirassy, El-Arabi e Abline, con quest’ultimo pronto a muoversi tra le linee e creare spazi per i compagni.

Nel Metz, Le Mignan si affida anch’egli a un 4-3-3 speculare. In porta giocherà Fischer, mentre in difesa agiranno Kouao, Gbamin, Yegbe e Colin. Il centrocampo sarà formato da A. Touré, Stambouli e Deminguet, pronti a garantire sostanza e copertura. Davanti, invece, fiducia al tridente composto da Tsitaishvili e Sabaly sugli esterni, con Habib Diallo riferimento centrale e principale terminale offensivo.

Nantes (4-3-3): A. Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Leroux; Mwanga, Kwon, Tabibou; H. Guirassy, ​​​​El-Arabi, Abline. Allenatore: Castro.

Metz (4-3-3): Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; A. Touré, Stambouli, Deminguet; Tsitaishvili, H. Diallo, Sabaly. Allenatore: Le Mignan.

