Streaming New England-Chicago: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 17 ottobre - 07:42

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra New England Revolution e Chicago Fire, due squadre protagoniste fin qui di una stagione completamente diversa. Gli ospiti sono ancora in lotta per un piazzamento play-off, e di conseguenza non possono permettersi alcun passo falso; i padroni di casa invece sono ormai fuori da qualsiasi altro discorso, tuttavia cercheranno di chiudere con dignità la regular-season.

Qui New England — Il New England Revolution sta vivendo un’annata complicata. Con soli 35 punti e il 23° posto in classifica, la squadra di Pablo Moreira è in piena crisi di risultati: appena una vittoria nelle ultime cinque partite e una difesa che concede troppo, 49 gol subiti in 33 giornate. In casa, poi, il rendimento è deludente — appena 4 vittorie contro 9 sconfitte. L’ultimo pesante 1-4 contro l’Inter Miami ha evidenziato ancora una volta le difficoltà strutturali di una squadra che fatica a reggere i ritmi della MLS.

Qui Chicago — Dall’altra parte, il Chicago Fire sembra aver trovato equilibrio e fiducia. Gli uomini di Gregg Berhalter si presentano con 52 punti e il 13° posto, reduci da un buon pareggio 2-2 contro Toronto FC e con un trend esterno eccellente: 9 vittorie in trasferta in questa stagione. L’attacco, con 66 gol segnati, è uno dei più prolifici del torneo e rappresenta la principale arma dei Fire, che hanno perso solo una delle ultime cinque sfide. Negli ultimi cinque confronti diretti, Chicago ha vinto due volte, perso una e pareggiato due, confermando un leggero vantaggio psicologico sui rivali, già battuti 3-2 nell’ultimo incrocio.

Le probabili formazioni di New England-Chicago — New England in campo con un 3-5-2. A difesa dei pali della porta, occupata da Turner, il trio difensivo sarà formato da Fofana, Hughes e Bye. Centrocampo a cinque: Bye e William Sands agiranno sulle corsie laterali, mentre in cabina di regia spazio a Polster, Gil e Oyirwoth. In avanti il Campana e Dor Turgerman comporanno il duo offensivo.

Chicago risponde con un 3-4-3 offensivo. Waterman, Elliott e Rogers agiranno a difesa della porta di Brady. Linea di centrocampo a quattro con Haile-Selassie e Gutierrez Sugli esterni con Pineda e Oregel in mezzo. Un eventuale piazzamento play-off dipenderà anche e soprattutto dalla vena realizzativa dei propri giocatori offensivi, vedremo se Zinckernagel, Cuypers, Gutman, il Tridente d'attacco, riuscirà ad impensierire la retroguardia del New England.

NEW ENGLAND REVOLUTION (3-5-2): Turner, Fofana, Beason, Hughes, Bye, Polster, Gil, Oyirwoth, William Sands, Campana, Dor Turgeman. Allenatore: Pablo Moreira

CHICAGO FIRE (3-4-3): Brady, Waterman, Elliott, Rogers, Haile-Selassie, Pineda, Oregel, Gutierrez, Zinckernagel, Cuypers, Gutman. Allenatore: Gregg Berhalter

