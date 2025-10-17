Streaming New York City-Seattle: Diretta TV e Live gratis

New York City-Seattle, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 09:30)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra New York City e Seattle Sounders, due squadre protagoniste di una regular season importante, entrambe infatti hanno già staccato anzitempo il pass per i play-off. La gara in programma allo Yankee Stadium servirà per preparare al meglio la seconda parte della stagione.

Qui New York City — Il New York City FC di Pascal Jansen occupa la 9ª posizione con 56 punti (17 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte) e ha già mostrato un rendimento casalingo di altissimo livello: 11 vittorie in 16 partite al Yankee Stadium.

L’ultimo turno ha visto una battuta d’arresto contro il Philadelphia Union, ma la squadra resta una delle più convincenti tra le mura amiche, con un attacco produttivo (49 gol segnati) e una difesa solida (42 subiti). Punti di forza? La qualità tecnica di Santiago Rodríguez e la concretezza sotto porta di Monsef Bakrar, capace di fare la differenza nei momenti decisivi.

Qui Seattle — I Seattle Sounders di Brian Schmetzer arrivano alla trasferta di New York da 12ª in classifica con 52 punti (14 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte). Nelle ultime settimane, il rendimento è stato però altalenante: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Nonostante l’ultimo successo per 3-1 contro Real Salt Lake, la squadra fatica lontano da casa, con appena 4 vittorie in 16 gare esterne. Il dato più preoccupante riguarda proprio la fragilità difensiva in trasferta (sono 47 i gol totali concessi agli avversari). Un problema costante che potrebbe condizionare anche il percorso dei Sounders ai play-off.

New York City-Seattle, probabili formazioni — Il New York City (5-4-1) si presenta con un assetto difensivo molto compatto, affidandosi a Freese tra i pali e a una linea a cinque composta da Gray, Gustavo, Martins, Haak e O'Toole, con l’obiettivo di garantire solidità e ampiezza.

A centrocampo agiranno Wolf e Perea come interni di equilibrio, supportati dalla fantasia di Moralez e dalla spinta di Fernandez Mercau sulle fasce. In avanti, l’unico riferimento offensivo sarà Martínez, chiamato a lavorare tra le linee e a capitalizzare le occasioni create dal quartetto alle sue spalle.

Il Seattle Sounders (4-2-3-1), invece, propone un sistema di gioco più offensivo e dinamico. Frei difenderà la porta, protetto da una difesa a quattro formata da Kossa-Rienzi, Roldan, Ragen e Nouhou. Davanti alla retroguardia ci sarà la diga composta da Vargas e Cristian Roldan, incaricati di recuperare palla e avviare la manovra. Sulla trequarti agirà un trio di grande qualità con De la Vega, Ferreira e Rothrock, pronti a servire il terminale offensivo Morris, attaccante rapido e pericoloso sia nello spazio che in area di rigore.

NEW YORK CITY (5-4-1): Freese, Gray, Gustavo, Martins, Haak, O'Toole, Wolf, Perea, Moralez, Fernandez Mercau, Martínez. Allenatore: Pascal Jansen

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei, Kossa-Rienzi, Roldan, Ragen, Nouhou, Vargas, C. Roldan, De la Vega, Ferreira, Rothrock, Morris. Allenatore: Brian Schmetzer

