Sabato 18 ottobre 2025, l'Allianz Riviera sarà teatro di una sfida cruciale per la Ligue 1: Nizza-Lione. Due squadre con ambizioni europee ma percorsi altalenanti si affrontano per ritrovare il sorriso.
La Ligue 1 in Streaming Gratis
Streaming Nizza-Lione: Diretta TV e live gratis con probabili formazioni
Dove vedere Nizza-Lione in diretta TV e streaming gratis
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. L’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo al match Nizza-Lione, ma anche a un ricco palinsesto di eventi in diretta e a un pacchetto completo di statistiche live su squadre e giocatori. Un’opportunità perfetta per seguire la sfida dell’Allianz Riviera comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Nizza-Lione in diretta live, con aggiornamenti, statistiche e analisi in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Segui gratuitamente la sfida di Ligue 1, con tutte le statistiche e dati in tempo reale, perfetta per vivere le emozioni di qualsiasi match.
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre—
Il Nizza è chiamato a reagire dopo tre gare senza vittorie in campionato (una sconfitta e due pareggi). Dodicesimi in classifica, i rossoneri faticano a trovare continuità. L’allenatore Franck Haise cerca soluzioni e fiducia dopo il 2-2 nel derby contro il Monaco, dove i suoi hanno mostrato carattere e tenacia anche in inferiorità numerica. Buone notizie arrivano dall’infermeria: Ndombelé è completamente recuperato, mentre restano out Bombito, Ndayishimiye e Abdelmonem, ancora in fase di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni.
Dopo due vittorie consecutive, il Lione ha rallentato con la sconfitta per 2-1 contro il Tolosa. Un passo falso che non cancella la crescita dei Gones, guidati da Paulo Fonseca, ancora squalificato ma ben sostituito dal suo vice Jorge Maciel nell’ultimo turno. Le assenze restano pesanti: fuori Mangala, Numah, Abner e Descamps, ma l’allenatore portoghese ritrova gran parte dei titolari.
Le probabili formazioni di Nizza-Lione
Qui Nizza—
Haise dovrebbe riproporre il 3-4-3, con Diouf tra i pali e una difesa a tre composta da Mendy, Bah e Peprah. Sulle corsie esterne agiranno Clauss e Bard, mentre in mezzo Vanhoutte e Boudaoui garantiranno equilibrio e intensità. Davanti, occhi puntati su Sofiane Diop, giocatore tecnico e creativo, pronto a innescare la velocità di Cho e la fantasia di Boga, capace di accendersi in ogni momento con dribbling e giocate d’istinto.
Qui Lione—
Il modulo scelto sarà il 4-2-3-1, con Greif tra i pali e la linea difensiva formata da Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico. In mediana, Morton e Tessmann garantiranno filtro e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Karabec, Tolisso e Fofana, pronti a supportare Satriano, punta centrale potente e intelligente nei movimenti. Occhi puntati su Tessmann, regista moderno capace di alternare passaggi lunghi precisi e imbucate verticali: è lui l’uomo da cui passano i ritmi e le idee del Lione.
Nizza: (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Peprah; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Diop, Cho, Boga. Allenatore: Haise.
Lione: (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Tolisso, Fofana; Satriano. Allenatore: Fonseca.
Non perdere Nizza-LioneIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
