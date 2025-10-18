Streaming Nizza-Lione: Diretta TV e live gratis con probabili formazioni

Haise dovrebbe riproporre il 3-4-3, con Diouf tra i pali e una difesa a tre composta da Mendy, Bah e Peprah. Sulle corsie esterne agiranno Clauss e Bard, mentre in mezzo Vanhoutte e Boudaoui garantiranno equilibrio e intensità. Davanti, occhi puntati su Sofiane Diop, giocatore tecnico e creativo, pronto a innescare la velocità di Cho e la fantasia di Boga, capace di accendersi in ogni momento con dribbling e giocate d’istinto.

Qui Lione

Il modulo scelto sarà il 4-2-3-1, con Greif tra i pali e la linea difensiva formata da Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico. In mediana, Morton e Tessmann garantiranno filtro e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Karabec, Tolisso e Fofana, pronti a supportare Satriano, punta centrale potente e intelligente nei movimenti. Occhi puntati su Tessmann, regista moderno capace di alternare passaggi lunghi precisi e imbucate verticali: è lui l’uomo da cui passano i ritmi e le idee del Lione.