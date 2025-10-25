Streaming Olimpia Milano-Venezia: la Serie A di Basket in Diretta LIVE

Segui Olimpia Milano-Venezia: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A di Basket in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Giornata di big match in Serie A. Oltre a Virtus Bologna-Sassari, spicca anche la sfida tra Olimpia Milano e Venezia, in programma domenica 26 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (palla a due alle ore 16:00). Padroni di casa reduci dalla sconfitta in Eurolega con Valencia, ospiti piegati invece dal Cluj all'over-time in Eurocup. Scopri come seguire la sfida della Serie A di Basket Olimpia Milano-Venezia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Con l'attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Serie A Olimpia Milano-Venezia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Olimpia Milano — Inizio di stagione con luci e ombre per Milano. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, il cammino in campionato è stato sporcato dal ko all'esordio con Tortona, seguito poi da due successi di fila. Deludente in Eurolega il rooster di Ettore Messina, quella incassata con Valencia è la quarta sconfitta su sei gare disputate (2 vittorie) di Eurolega.

Qui Venezia — In campionato il percorso di Venezia è identico a quello dell'Olimpia, due vittorie e una sola sconfitta. Simile anche il trend europeo dei veneti, un solo sussulto e ben tre sconfitte, l'ultima in Romania col Cluj. Se con Trieste, in Serie A, 102 punti erano bastati per strappare una vittoria importante, a Napoca è andata diversamente, con successo dei padroni di casa per 103-102.

I probabili quintetti di Olimpia Milano-Venezia — OLIMPIA MILANO, probabile rooster: Guduric, Leday, Booker, Mannion, Bolmaro. Coach: Ettore Messina

VENEZIA, probabile rooster titolare: Wiltjer, Parks, Horton, Bowman, Cole R.J. Coach: Neven Spahija

