Streaming, Ospitaletto-Cittadella: Diretta TV e live gratis

Punti preziosi in campo per una classifica che sorride poco ad entrambe le compagini

Michele Massa 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 16:23)

Il Cittadella continua il suo percorso in Serie C dopo la retrocessione dello scorso anno e sabato pomeriggio è in programma la sfida esterna contro l'Ospitaletto. Guarda ora Ospitaletto-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Ospitaletto-Cittadella in diretta TV e streaming gratis — La diretta dell’incontro è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e effettuando un deposito minimo di 5 euro, si potrà seguire non solo questa partita, ma anche l’intero palinsesto sportivo della piattaforma. Gli utenti avranno inoltre accesso a dati e statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, per un’esperienza completa e interattiva.

Una volta attivato l’account, sarà possibile guardare le partite di Serie C in streaming live, comodamente da casa o da qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per entrare nella sezione live e scoprire tutti gli eventi sportivi disponibili su Bet365.

Come accedere allo streaming su Bet365:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni un saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Ospitaletto-Cittadella nella sezione Live Streaming

Come arrivano le due squadre — Sia Ospitaletto che Cittadella attraversano un periodo complicato, avendo raccolto finora 9 punti e occupando la parte centrale della classifica. L’Ospitaletto si posiziona al 14° posto, con un bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre il Cittadella segue a ruota al 15° posto, con gli stessi punti ma una differenza reti leggermente peggiore.

I numeri mettono in evidenza la difficoltà di entrambe nel trovare la continuità di rendimento necessaria per salire di posizione. In casa, l’Ospitaletto ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con 9 gol fatti e 12 subiti. Il Cittadella, invece, fatica lontano dal proprio stadio: nessun successo in trasferta, con un bilancio di 2 pareggi e 2 sconfitte, oltre a 5 reti segnate e 8 incassate.

Analizzando la forma recente, l’Ospitaletto ha conquistato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre il Cittadella ha mostrato maggiore discontinuità, con 1 successo, 2 pareggi e 2 ko. Entrambe le formazioni cercano dunque un risultato positivo che possa dare slancio e fiducia per il prosieguo della stagione.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Cittadella — OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni, Nessi, Possenti, Regazzetti, Sinn, Gualandris, Ievoli, Messaggi, Panatti, Bertoli, Gobbi.

CITTADELLA (4-4-2): Zanellati, De Zen, Gatti, Redolfi, Rizza, Salvi, Amatucci, Barberis, Vita, Castelli, Rabbi.

Non perdere Ospitaletto-Cittadella IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la partita con statistiche e aggiornamenti live ovunque ti trovi.