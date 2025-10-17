Streaming, Ospitaletto-Cittadella: Diretta TV e live gratis

Il Cittadella continua il suo percorso in Serie C dopo la retrocessione dello scorso anno e sabato pomeriggio è in programma la sfida esterna contro l'Ospitaletto. Guarda ora Ospitaletto-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Come arrivano le due squadre—
Sia Ospitaletto che Cittadella attraversano un periodo complicato, avendo raccolto finora 9 punti e occupando la parte centrale della classifica. L’Ospitaletto si posiziona al 14° posto, con un bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre il Cittadella segue a ruota al 15° posto, con gli stessi punti ma una differenza reti leggermente peggiore.
I numeri mettono in evidenza la difficoltà di entrambe nel trovare la continuità di rendimento necessaria per salire di posizione. In casa, l’Ospitaletto ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con 9 gol fatti e 12 subiti. Il Cittadella, invece, fatica lontano dal proprio stadio: nessun successo in trasferta, con un bilancio di 2 pareggi e 2 sconfitte, oltre a 5 reti segnate e 8 incassate.
Analizzando la forma recente, l’Ospitaletto ha conquistato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre il Cittadella ha mostrato maggiore discontinuità, con 1 successo, 2 pareggi e 2 ko. Entrambe le formazioni cercano dunque un risultato positivo che possa dare slancio e fiducia per il prosieguo della stagione.
Le probabili formazioni di Ospitaletto-Cittadella—
OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni, Nessi, Possenti, Regazzetti, Sinn, Gualandris, Ievoli, Messaggi, Panatti, Bertoli, Gobbi.
CITTADELLA (4-4-2): Zanellati, De Zen, Gatti, Redolfi, Rizza, Salvi, Amatucci, Barberis, Vita, Castelli, Rabbi.
