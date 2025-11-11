Segui gratis in streaming Scavolini Pesaro-Del Fes Avellino su Bet365. Analisi, orario, streaming gratis e probabili quintetti della sfida di Serie A2 in programma mercoledì 12 novembre alle 20:30

Stefano Sorce 11 novembre - 15:24

Il basket italiano regala un’altra notte spettacolare di Serie A2: Scavolini Pesaro e Del Fes Avellino si sfidano in un duello dal sapore storico e dalle forti emozioni. I marchigiani vogliono difendere l’imbattibilità casalinga, mentre gli irpini puntano a dimostrare maturità contro una big del campionato. Palla a due mercoledì 12 novembre alle 20:30. Guarda ora Scavolini Pesaro-Del Fes Avellino GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Pesaro sta viaggiando a ritmi altissimi con 8 vittorie e 2 sconfitte nelle prime dieci giornate. La squadra di coach Maurizio Buscaglia ha una media di 82,2 punti segnati e 77,3 subiti, dimostrando una buona equilibratura tra attacco e difesa. Tra i più in forma ci sono Carlos Delfino, Justin Robinson e Mark Ogden, colonna sotto canestro con oltre 10 rimbalzi di media. Nelle gare casalinghe la Scavolini è ancora imbattuta, grazie a percentuali alte dall’arco e una difesa aggressiva nei primi due quarti. L’obiettivo è confermare la leadership del girone e mandare un segnale forte alle dirette rivali per la promozione.

Gli irpini si presentano a Pesaro con un bilancio positivo (6 vittorie e 4 sconfitte) e con una striscia di prestazioni convincente. La formazione di coach Giovanni Benedetto ha una media di 79,9 punti segnati e 75,4 subiti, con un gioco basato sulla circolazione di palla e la velocità degli esterni. A trascinare la squadra sono Marinelli, Costa, Gallo e Nikolic, mentre l’esperto Caridà resta una garanzia nei momenti decisivi. Avellino fuori casa viaggia a 80,4 punti realizzati di media, dimostrando capacità di adattamento e solidità mentale. Il precedente stagionale tra le due formazioni (82-78 per Avellino lo scorso gennaio) rende questa sfida ancora più interessante.

I probabili quintetti base di Scavolini Pesaro-Del Fes Avellino — Scavolini Pesaro: Bucarelli, Maretto, Miniotas Tambone, Virginio. Coach: Leka.

Del Fes Avellino: Dell'Agnello, Grande, Jurkatamm, Lewis, Zerini. Coach: Buscaglia.

