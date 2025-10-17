La Pianese cerca l'inseguimento alla zona play-off mentre il Bra ha bisogno a tutti i costi di fare punti per uscire dalla zona bassa di classifica. Sabato pomeriggio per il girone B di Serie C c'è una sfida delicatissima. Guarda ora Pianese-Bra GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Streaming Pianese-Bra: Diretta TV e live streaming
Dove vedere Pianese-Bra in diretta TV e streaming
Come arrivano le due squadre—
L’US Pianese occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La squadra toscana ha mostrato qualche difficoltà davanti al proprio pubblico, dove il bilancio parla di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle gare casalinghe.
Situazione decisamente più complicata per l’AC Bra, che si trova in fondo alla classifica con appena 5 punti, ottenuti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il rendimento esterno è particolarmente negativo: la formazione piemontese non ha ancora raccolto punti in trasferta, subendo 4 sconfitte su altrettante uscite.
La forma recente del Bra desta preoccupazione: nelle ultime cinque gare è arrivato un solo successo, un dato che evidenzia le difficoltà della squadra nel ritrovare fiducia e continuità.
Le probabili formazioni di Pianese-Bra—
PIANESE (3-5-2): Filippis, Chesti, Masetti, Gorelli, Tirelli, Balde, Proietto, Coccia, Sussi, Ongaro, Bellini.
BRA (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Sganzerla, Cannistrà; Nesci, Brambilla, Tuzza, Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase
