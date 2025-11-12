Streaming Real Madrid-Panathinaikos: Diretta TV e live gratis

Giovedì 13 novembre alle 20:45, Real Madrid e Panathinaikos si affrontano al WiZink Center: due giganti d’Europa a caccia di riscatto. Scopri come guardarla gratis in streaming

Stefano Sorce 12 novembre - 23:06

L’Eurolega torna protagonista al WiZink Center di Madrid con una delle classiche del basket europeo. Giovedì 13 novembre alle 20:45 il Real Madrid ospita il Panathinaikos in una sfida che promette intensità e spettacolo, con due club storici che si ritrovano dopo anni di rivalità e incroci memorabili. Guarda ora Real Madrid-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Real Madrid-Panathinaikos in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida dell'Eurolega comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Real Madrid-Panathinaikos in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Real Madrid-Panathinaikos sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Real Madrid arriva all’appuntamento dopo una fase altalenante. La squadra di Sergio Scariolo ha vinto solo due delle ultime cinque partite di Eurolega, alternando prestazioni convincenti ad altre meno incisive. L’ultima sconfitta, maturata in casa del Valencia per 89-76, ha messo in luce alcune difficoltà offensive: nonostante la superiorità a rimbalzo (14 in più rispetto agli avversari), i blancos hanno pagato percentuali disastrose nel tiro da tre punti, con appena 7 canestri su 31 tentativi. Inoltre, l’uscita prematura di Walter Tavares per problemi di falli ha privato il Real di un riferimento difensivo fondamentale. Nonostante ciò, il rendimento interno dei madrileni resta una certezza: al WiZink Center, la squadra vince da sette gare consecutive con un margine medio di oltre sei punti. Il Real continua a segnare più di 84 punti a partita, confermandosi una delle formazioni più prolifiche della competizione.

Il Panathinaikos arriva a Madrid dopo aver ritrovato fiducia nel successo di Parigi contro il Paris Basketball per 101-95, una vittoria che ha evidenziato il potenziale offensivo della squadra di Ergin Ataman. I greci hanno chiuso la partita con grande efficacia in attacco, guidati da Kendrick Nunn (20 punti) e dal nuovo arrivato Kenneth Faried, autore di una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Tuttavia, la stabilità difensiva resta il tallone d’Achille del Panathinaikos, soprattutto in trasferta e in assenza dei lunghi titolari Mathias Lessort e Holmes. Negli ultimi cinque turni, infatti, la squadra ha subito due pesanti sconfitte fuori casa, mostrando difficoltà nel contenere avversari dal ritmo elevato.

I probabili quintetti base di Real Madrid-Panathinaikos — Real Madrid: Lyles, Abalde, Tavares, Campazzo, Deck. Coach: Scariolo.

Panathinaikos: Osman, Hernangomez, Faried, Nunn, Shorts. Coach: Ataman.

Non perdere Real Madrid-Panathinaikos IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Eurolega comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.