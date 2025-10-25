Streaming Recife-Mirassol: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni

Sport Recife-Mirassol live: dove vederla gratis su Bet365, orario, analisi della partita, probabili formazioni del match di Brasileirao

25 ottobre

L’Ilha do Retiro si prepara ad accendere una sfida che mette di fronte due realtà agli antipodi. Lo Sport Recife, fanalino di coda del Brasileirao, ospita il Mirassol, che all’opposto, sta vivendo una stagione sorprendente. Si gioca sabato 25 ottobre 2025 alle 23:30. Guarda ora Sport Recife–Mirassol GRATIS in streaming live su Bet365!

Come arrivano le due squadre — La classifica parla chiaro: ultima posizione, stagione disastrosa e bisogno assoluto di punti. La squadra guidata da Daniel Paulista ha vinto soltanto due partite in tutto il campionato e non conquista i tre punti da oltre un mese. Il ko per 2-0 contro l’Internacional ha confermato le fragilità di una formazione che fatica a segnare e incassa quasi sempre almeno una rete a partita. Il fattore campo resta l’unico spiraglio di fiducia: a Recife l’atmosfera si trasforma, il pubblico spinge e l’intensità cresce. Anche così, però, trovare continuità offensiva sembra un’impresa e l’assenza di diversi giocatori importanti rende il compito ancora più difficile.

Se lo Sport soffre, il Mirassol vola. La squadra rivelazione del campionato è quarta, ha superato 28 avversari in un torneo logorante e arriva da una vittoria clamorosa sul San Paolo per 3-0 che ha acceso definitivamente il sogno Libertadores. L’attacco funziona, le idee non mancano e il gioco è moderno e coraggioso. Il tecnico Rafael Guanaes ha costruito un gruppo solido, giovane e affamato. Anche fuori casa, pur con qualche blackout nei primi tempi, i paulista hanno già dimostrato di poter imporre il proprio ritmo anche sui campi più difficili.

Le probabili formazioni di Recife-Mirassol — SPORT RECIFE (4-2-3-1): Gabriel; Aderlan, Thyere, Menezes, Candido; Rivera, Sergio Oliveira; Hyoran, Matheusinho, Romarinho; Lacerda. Allenatore: Daniel Paulista.

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Borges, Joao Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Marques; Carlos Eduardo, Alesson, Cristian. Allenatore: Rafael Guanaes.

