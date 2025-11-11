Una sfida dal sapore intenso quella di mercoledì 12 novembre delle ore 21.00, che andrà in scena al PalaSojourner di Rieti: i padroni di casa della Sebastiani Rieti, attualmente in seconda posizione in classifica, ospitano la Blu Basket Bergamo che arriva con la necessità di invertire un trend negativo di tre sconfitte consecutive. Guarda ora Rieti-Bergamo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La diretta streaming
Streaming Rieti-Bergamo: Diretta TV e live gratis
Dove vedere Rieti-Bergamo in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Serie A2 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Rieti-Bergamo in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La Sebastiani arriva al match con un morale alto, sospinta dalle ultime prestazioni convincenti e dal pubblico di casa, che fa del palazzetto un’autentica bolgia. Il 101-78 rifilato a Ruvo di Puglia è stata una dichiarazione di forza: Rieti ha mostrato lucidità, ritmo e una coralità offensiva che la rendono tra le squadre più temibili del girone. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere per restare agganciata ai piani alti della classifica e confermare la propria identità di squadra completa, capace di colpire in ogni zona del campo.
Dall’altra parte, Bergamo vive un momento diverso. Le statistiche raccontano di una squadra generosa, ma ancora alla ricerca della giusta stabilità. Le quattro vittorie conquistate finora non bastano a nascondere le difficoltà difensive, soprattutto in trasferta, dove la Blu Basket tende a subire troppo nei momenti decisivi. Tuttavia, l’arrivo di Gabriele Stefanini, esterno dal buon potenziale offensivo e con esperienze in NCAA e Serie A, rappresenta una ventata d’energia che potrebbe cambiare gli equilibri.
I probabili quintetti base di Rieti-Bergamo—
Rieti: Guariglia, Mian, Parravicini, Udom, Williams. Coach: Ciani.
Bergamo: Bossi, Hogue, Loro, Pollone, Udom. Coach: Ramagli.
Non perdere Rieti-Bergamo IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Serie A2 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA