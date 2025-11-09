Streaming Rivadavia-Central Cordoba: Diretta TV e live gratis

Independiente Rivadavia-Central Cordoba (11/11/2025, ore 01:15): analisi e streaming grati su Bet365

Stefano Sorce 9 novembre - 19:39

Nella fresca notte di Mendoza, nella quale sono attesi circa 19 gradi, il calcio argentino torna protagonista con una sfida dal sapore di riscatto. Martedì 11 novembre 2025 alle ore 01:15, Independiente Rivadavia ospita Central Cordoba de Santiago del Estero in un incontro valido per la 15ª giornata della Primera División. Guarda ora Rivadavia-Central Cordoba GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — La squadra di Alfredo Berti sta attraversando una stagione complicata, ma non priva di segnali incoraggianti. Con 12 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, l’Independiente occupa il 27º posto, ma ha mostrato spirito di reazione, come dimostrato nella recente vittoria ai rigori contro Argentinos Juniors in Coppa. In campionato, però, l’ultima sconfitta per 1-3 contro Aldosivi ha messo in evidenza i limiti difensivi della squadra. Il rendimento casalingo rimane l’arma principale su cui Berti punta per invertire la rotta: il pubblico del Bautista Gargantini può essere un fattore decisivo per ritrovare fiducia e punti.

Dall’altra parte, il Central Cordoba arriva con tutt’altro morale. La formazione allenata da Omar De Felippe sta vivendo un buon momento e si trova all’8° posto con 22 punti. In 14 partite, ha raccolto 5 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte, mostrando una solida organizzazione difensiva (solo 10 gol subiti). Nell’ultimo turno, il pareggio per 0-0 contro il Racing Club ha confermato la tenuta della retroguardia, ma anche una certa difficoltà nel finalizzare. La squadra però è abituata a far punti anche lontano da casa, rendendosi un avversario ostico per chiunque.

Le probabili formazioni di Rivadavia-Central Cordoba — Rivadavia (4-4-2): Lastra, Peinipil, Costa, Studer, Bonifacio, Retamar, Amarfil, Gomez, Ortega, Sartori, Villa Cano. Allenatore: Berti.

Central Cordoba (4-2-3-1): Aguerre, Moyano, Abascia, Galvan, Cufre, Vera, Bobadilla, Barrera, Heredia, Perello, Cabral. Allenatore: De Felippe.

