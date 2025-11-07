Il big match tra Rosario Central e San Lorenzo, valido per la 15ª giornata della Primera Division argentina, si disputerà sabato 8 novembre 2025 alle ore 01:00 allo stadio Gigante de Arroyito di Rosario. Segui Rosario Central-San Lorenzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La diretta streaming
Streaming Rosario-San Lorenzo: la diretta gratis del match
Dove vedere Rosario-San Lorenzo in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del campionato argentino comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Rosario-San Lorenzo in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre—
I padroni di casa stanno vivendo una stagione straordinaria, con un percorso ancora imbattuto (8 vittorie e 6 pareggi) e una delle difese più solide del campionato, avendo incassato appena 7 reti. Il gruppo di Ariel Holan si distingue per compattezza e organizzazione: il pressing alto e la capacità di trasformare rapidamente l’azione da difensiva a offensiva stanno facendo la differenza. Nella vittoria esterna per 3-1 contro Instituto de Córdoba, la squadra ha mostrato maturità tattica e grande efficacia sotto porta.
Dall’altra parte, San Lorenzo di Damian Ayude arriva a Rosario con il morale alto dopo il successo di misura contro Deportivo Riestra, ma con una certa irregolarità di rendimento, soprattutto fuori casa. In trasferta, infatti, il “Ciclon” ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte, subendo gol in tutte le ultime uscite lontano dal Nuevo Gasometro. Con 12 gol segnati e 10 subiti, la squadra alterna buone trame offensive a qualche disattenzione difensiva di troppo, un aspetto che potrebbe pesare contro un avversario cinico come il Central.
Le probabili formazioni di Rosario-San Lorenzo—
Rosario (4-2-3-1): Broun, Coronel, Komar, Blanco, Sandez, Ibarra, Malcorra, Gimenez, Di Maria, Campaz, Veliz. Allenatore: Holan.
San Lorenzo (4-2-3-1): Gill, Lopez, Romana, Hernandez, Baez, Tripichio, Perruzzi, Cerutti, Gulli, Rattalino, Cuello. Allenatore: Ayude.
Non perdere Rosario-San Lorenzo IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il campionato argentino comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA