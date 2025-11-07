Streaming Rosario-San Lorenzo: la diretta gratis del match

Come arrivano le due squadre

I padroni di casa stanno vivendo una stagione straordinaria, con un percorso ancora imbattuto (8 vittorie e 6 pareggi) e una delle difese più solide del campionato, avendo incassato appena 7 reti. Il gruppo di Ariel Holan si distingue per compattezza e organizzazione: il pressing alto e la capacità di trasformare rapidamente l’azione da difensiva a offensiva stanno facendo la differenza. Nella vittoria esterna per 3-1 contro Instituto de Córdoba, la squadra ha mostrato maturità tattica e grande efficacia sotto porta.