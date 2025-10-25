Streaming Salernitana-Casertana: la Serie C in Diretta Tv e LIVE Gratis

Salernitana-Casertana, undicesima giornata di Serie C (Girone C): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 09:07)

Domenica sera alle 20:30 la Salernitana ospita all'Arechi la Casertana in uno dei più classici derby campani. Derby d'alta classifica visto che le due squadre sono separate da cinque punti. I padroni di casa, primi insieme al Benevento (22 punti), vanno a caccia di riscatto dopo il ko col Catania. Ospiti reduci da un buon momento e alla ricerca della terza vittoria di fila.

Qui Salernitana — La Salernitana, attualmente capolista con 22 punti, arriva al derby dopo il ko contro il Catania. I granata hanno raccolto solo due vittorie nelle ultime cinque gare, un piccolo rallentamento rispetto al ritmo impressionante di inizio stagione. Nonostante ciò, la squadra di Raffaele resta tra le più forti e complete del girone: giocare all’Arechi è sempre un ostacolo durissimo per chiunque.

Qui Casertana — La Casertana, invece, si presenta con il morale altissimo. Gli uomini di Coppitelli vengono da due successi consecutivi e hanno conquistato tre vittorie nelle ultime quattro partite. Un rendimento che ha permesso ai falchetti di salire fino al quinto posto, confermando l’ottimo momento di forma e la crescita del gruppo.

Salernitana-Casertana, probabili formazioni — La Salernitana di Giuseppe Raffaele si schiera con il 3-4-1-2: in porta Donnarumma; linea difensiva composta da Coppolaro, Golemic e Anastasio. A centrocampo agiscono Ubani e Villa sugli esterni, con Tascone e Capomaggio in posizione centrale. Sulla trequarti spazio a Ferraris, alle spalle del tandem offensivo formato da Inglese e Ferrari.

La Casertana di Federico Coppitelli risponde con il 4-3-3: tra i pali De Lucia; in difesa Oukhadda, Bacchetti, Rocchi e Liotti. In mezzo al campo operano Toscano, Pezzella e Heinz, mentre nel tridente offensivo trovano posto Kallon, Vano e Bentivegna.

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari. Allenatore: Raffaele.

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti; Toscano, Pezzella, Heinz; Kallon, Vano, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.

