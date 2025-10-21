Streaming Sheffield-Middlesbrough: Diretta Tv e Live Gratis

Sheffield Wednesday-Middlesbrough streaming gratis su Bet365: orario, probabili formazioni, analisi tattica e stato di forma del match di Championship

Stefano Sorce 21 ottobre - 20:03

Atmosfera tesa e grandi aspettative a Hillsborough, dove lo Sheffield Wednesday affronta il Middlesbrough per l'11ª giornata della Championship. Mercoledì22 ottobre 2025, alle 20:45, andrà in scena una sfida che mette di fronte due mondi opposti.

Come arrivano le due squadre — Lo Sheffield Wednesday attraversa un periodo complicatissimo. Ultimo in classifica con appena una vittoria in dieci partite, il club di Hillsborough ha subito gol in 22 delle ultime 23 gare, un dato che evidenzia la fragilità difensiva (media di 2,2 gol subiti a partita). Anche il rendimento interno è deludente: solo un punto nelle prime cinque partite casalinghe e nessun clean sheet nelle ultime 18 gare interne. L’attacco segna poco (0,9 gol a partita), ma la squadra riesce comunque a rendersi pericolosa in ripartenza. Curiosamente, la loro ultima vittoria è arrivata proprio contro il Middlesbrough, un ricordo che potrebbe rappresentare l’unica scintilla di fiducia.

Il Middlesbrough arriva a Sheffield forte del secondo posto e di una mentalità vincente. Dopo un leggero calo prima della sosta (tre gare senza vittoria), la squadra di Michael Carrick è tornata a marciare battendo l’Ipswich Town 2-1. Con sei vittorie in dieci giornate, il “Boro” si conferma una delle formazioni più solide della Championship, con una media di 1,4 gol segnati e solo 0,7 subiti a partita. Unica nota dolente: il rendimento esterno, dove non vince da tre partite. Tuttavia, la determinazione di porre fine alla striscia negativa e il divario tecnico con l’avversario fanno del Middlesbrough il chiaro favorito.

Le probabili formazioni di Sheffield-Middlesbrough — Lo Sheffield Wednesday di Danny Rohl dovrebbe scendere in campo con un 5-3-2 difensivo ma compatto, pensato per limitare la superiorità tecnica del Middlesbrough. Tra i pali ci sarà Stretch. La linea difensiva sarà folta: Palmer e Amass presidieranno le corsie esterne, mentre Fusire, Lowe e Otegbayo comporranno il terzetto centrale. A centrocampo agirà il capitano Bannan, bravo nell'intercetto e sulle palle inattive, affiancato da Ingelsson e Valery. In attacco, fiducia a Lowe e Cadamarteri.

Il Middlesbrough di Michael Carrick risponderà con il collaudato 3-4-2-1, modulo che esalta il controllo del gioco e la spinta sulle fasce. In porta ci sarà Brynn, protetto da una difesa a tre formata da Ayling, Fry e Jones, trio abile sia in copertura che nell’impostazione dal basso. Sulle corsie laterali spazio a Brittain e Targett, due esterni di grande corsa e capacità offensiva, mentre in mediana il duo composto dalla fantasia di Hackney e Morris garantirà equilibrio e aggressività. Sulla trequarti agiscono Sene e Conway, chiamati a supportare l’unica punta Strelec, attaccante completo e terminale principale del gioco offensivo del Boro.

Sheffield W. (5-3-2): Stretch; Palmer, Fusire, Lowe, Otegbayo, Amass, Bannan, Ingelsson, Valery; Lowe, Cadamarteri,. Allenatore: Rohl.

Middlesbrough (3-4-2-1): Brynn; Ayling, Fry, Jones, Brittain, Hackney, Morris, Targett, Sene, Conway, Strelec;. Allenatore: Carrick.

