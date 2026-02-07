Streaming Siviglia-Girona: come vederla gratis in streaming live

Il Ramón Sánchez-Pizjuán si prepara a vivere una partita che vale molto più di tre punti. Siviglia-Girona arrivano a questo incrocio della 23ª giornata di Liga con una classifica corta, nervosa, che non consente distrazioni. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 6 febbraio 2026 alle ore 18:30, in un contesto dove la pressione pesa soprattutto sulle spalle dei padroni di casa.
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Siviglia vive una stagione irregolare, ma davanti al proprio pubblico ha recentemente mostrato segnali incoraggianti. La vittoria interna contro l’Athletic Bilbao ha ridato fiducia a un ambiente che aveva bisogno di risposte, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. La squadra resta fragile a livello difensivo, ma quando riesce a tenere alta l’intensità nei primi 60 minuti diventa difficile da affrontare. Il vero problema resta la continuità: il Siviglia alterna buone prestazioni a cali improvvisi, motivo per cui questa gara assume un valore quasi obbligato in chiave salvezza.
Il Girona arriva invece da un periodo più positivo, con tre vittorie consecutive che hanno permesso di recuperare terreno dopo un avvio di stagione molto deludente. Tuttavia, il rendimento esterno continua a essere un campanello d’allarme. In 8 delle 11 trasferte di campionato, il Girona ha subito più gol degli avversari, dato che lo rende la squadra più vulnerabile lontano da casa in Liga. Inoltre, il successo dell’andata è stato del Siviglia, dettaglio che pesa nel bilancio complessivo del confronto.
Probabili formazioni di Siviglia-Girona—
Siviglia (3-4-1-2): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoumé, Mendy, Suazo; Sow; Maupay, Adams.
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Echeverri; Vanat.
