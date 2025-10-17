Streaming Sorrento-Cosenza: Diretta TV e live gratis

Partita entusiasmante in Serie C sul neutro di Potenza. Ecco come seguirla gratuitamente

Michele Massa 17 ottobre - 16:12

Il Sorrento vuole continuare la sua striscia positiva di risultati, il Cosenza invece dare una sterzata al suo campionato da montagne russe. Nel sabato di Serie C, sul neutro di Potenza ci sono punti importanti in palio. Guarda ora Sorrento-Cosenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — L’undicesimo posto in classifica con 10 punti è il bottino attuale del Sorrento, che finora ha raccolto 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il bilancio reti evidenzia un leggero svantaggio, con 7 gol realizzati e 8 subiti. Sul fronte opposto, il Cosenza occupa una posizione più alta, al sesto posto con 15 punti, frutto di 4 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, mostrando un attacco prolifico da 16 reti e una difesa che ha incassato 10 gol.

Il Sorrento ha faticato a imporsi davanti al proprio pubblico, dove il bilancio parla di 0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle gare casalinghe. Al contrario, il Cosenza ha dimostrato solidità fuori casa, mantenendo un ruolino di 2 vittorie e 3 pareggi in trasferta, senza mai perdere lontano dallo stadio di casa.

Questi numeri delineano una sfida in cui il Cosenza parte con i favori del pronostico, anche considerando l’andamento recente: i campani hanno collezionato 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque gare, mentre i calabresi hanno registrato 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta, confermando un buon stato di forma.

Le probabili formazioni di Sorrento-Cosenza — SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Colombini, Carillo, Solcia; Cangianiello, Riccardi, Franco, Cuccurullo, Tonni; D’Ursi, Santini. Allenatore: Conte

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. Allenatore: Buscè