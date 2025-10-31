Streaming Sporting Lisbona-Alverca: Diretta TV e live gratis

Statistiche, probabili formazioni di Sporting Lisbona-Alverca del 31 ottobre alle 21:15: scopri dove seguirla gratis in streaming su Bet365

Stefano Sorce 31 ottobre - 00:07

All’Estádio José Alvalade va in scena l’anticipo della 10ª giornata di Primeira Liga tra Sporting Lisbona e Alverca, una partita che promette emozioni e riscatto. Gara in programma venerdì 31 ottobre alle ore 21.15. Guarda ora Sporting-Alverca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Lo Sporting Lisbona arriva all’appuntamento nel pieno di una forma straordinaria. I ragazzi di Rui Borges, secondi in classifica con 22 punti, stanno attraversando uno dei periodi più brillanti della stagione: sette vittorie nelle ultime dieci gare, un attacco devastante da 23 reti realizzate e una difesa che subisce appena 0,5 gol di media a partita. Il recente trionfo contro il Tondela in campionato e il successo europeo contro il Marsiglia hanno consolidato la fiducia dei biancoverdi, ormai considerati la principale rivale del Porto nella corsa al titolo. Protagonisti assoluti: Luis Suarez, capocannoniere con sette gol, e Pedro Gonçalves “Pote”, uomo ovunque sulla trequarti, capace di accendere la manovra e trovare sempre il passaggio giusto.

L’Alverca, neopromossa e desiderosa di stupire, arriva invece in un momento complicato. La squadra di Custodio Castro ha raccolto poco nelle ultime settimane: tre sconfitte consecutive e una difesa che fatica a reggere il ritmo delle big. Nonostante ciò, il gruppo non manca di organizzazione e spirito di sacrificio. Nelle sfide contro avversarie più quotate, l’Alverca ha spesso sorpreso per intensità e rapidità nelle transizioni, sfruttando la velocità di Figueiredo e Lincoln, due elementi capaci di ribaltare l’azione in un attimo.

Le probabili formazioni di Sporting-Alverca — Lo Sporting dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Silva, protetto dalla linea difensiva composta da Araujo e Vagiannidis sulle fasce, con Inácio e Diomande centrali. In mediana agiranno Hjulmand e Simoes, coppia di equilibrio e sostanza. Sulla trequarti spazio al talento e alla fantasia: Trincao largo a destra, la fantasia di Pedro Goncalves al centro e Quenda a sinistra, tutti pronti a supportare l’unica punta Luis Suárez, uomo simbolo dell’attacco biancoverde.

L’Alverca di Custodio Castro si presenterà con il 3-4-3, sistema più prudente ma comunque propositivo. Davanti al portiere A. Gomes, il trio difensivo sarà formato da Meupiyou, S. Gomez e Naves. Sulle corsie laterali spazio a Chissumba e Touaizi, chiamati a garantire copertura e spinta. In mezzo al campo toccherà ad Abdulai e Amorim gestire i tempi e contenere le iniziative avversarie. In avanti agirà Lincoln come trequartista alle spalle di Figueiredo e Marezi, pronti a sfruttare ogni occasione in contropiede.

Sporting (4-2-3-1): Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Hjulmand, Simoes; Trincao, Pote, Quenda; Suarez. Allenatore: Rui Borges.

Alverca (3-4-3): A Gomes; Meupiyou, S. Gomez, Naves; Chissumba, Abdulai, Amorim, Touaizi; Figueiredo, Marezi, Lincoln. Allenatore: Castro.

