Streaming St.Louis-Salt Lake: Diretta TV e live gratis

La Mls in streaming gratis
Come arrivano le due squadre alla gara—
La squadra di David Critchley arriva con fiducia dopo un’ottima serie di risultati: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare. L’ultima vittoria per 3-1 contro Austin FC ha rilanciato il morale e confermato la buona forma offensiva. Con 42 gol segnati e 56 subiti, St. Louis deve migliorare nella fase difensiva, ma il rendimento recente fa ben sperare per un finale di stagione in crescita. Attualmente è 24ª con 31 punti.
Il Real Salt Lake di Pablo Mastroeni è in cerca di continuità. Nelle ultime 5 partite ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte, mostrando grande discontinuità. L’ultima sconfitta per 1-0 contro Seattle Sounders ha messo in luce i limiti difensivi della squadra, che finora ha subito 47 reti a fronte di 36 gol segnati. In trasferta, il rendimento resta problematico: solo 3 vittorie su 16 gare lontano da casa.
Le probabili formazioni di St.Louis-Salt Lake—
La squadra di casa scenderà in campo con Burki tra i pali, un portiere solido e affidabile. La difesa sarà composta da Wallem, Kessler, Fall e Totland, pronti a contenere gli attaccanti avversari e a impostare l’azione dalle retrovie. A centrocampo spiccano Hartel e Morales, con Hartel in particolare che eccelle nella protezione palla e nel controllo in corsa: grazie alla sua resistenza e capacità di pressing, è un perno fondamentale per recuperare palloni e dare ritmo al gioco. Durkin completa la linea mediana, mentre in attacco troviamo Jeong, Jooo Klauss e Pompeu. Klauss, vero motore offensivo, combina fantasia e forza fisica, riuscendo a proteggere la palla sotto pressione e a sfruttare le sfide di spalla con grande efficacia.
Gli ospiti schierano Rafael Cabral in porta, protetto da una difesa composta da Yedlin, Vera Ramirez, Glad e Katranis. A centrocampo agiscono Goncalves, Caliskan, Ruiz ed Eneli, mentre il reparto offensivo sarà formato da Rwan Cruz e Piol. Tra i giocatori chiave spiccano Diogo Goncalves, capace di cross precisi e veloci grazie al suo passaggio teso, e Pablo Ruiz, che si distingue per agilità e rapidità nell’uno contro uno. In attacco, Eneli è fondamentale per la capacità di lanciare passaggi lunghi e creare opportunità per i compagni.
St.Louis (4-3-3): Burki, Wallem, Kessler, Fall, Totland, Morales, Durkin, Hartel, Jeong, Joao Klauss, Pompeu. Allenatore: Critchley.
Salt Lake (4-4-2): Rafael Cabral, Yedlin, Vera Ramirez, Glad, Katranis, Goncalves, Caliskan, Ruiz, Eneli, Rwan Cruz, Piol. Allenatore: Mastroeni.
