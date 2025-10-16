Streaming Standard Liegi-Anversa: Diretta TV e live gratis

Qui Standard Liegi

Rednic si dovrebbe schierare con Epolo tra i pali e una linea difensiva composta da Fossey, Hautekiet, Karamoko e Mohr. Particolare attenzione sarà riservata a Fossey, terzino rapido e dotato di un ottimo senso dell’intercetto, capace di ribaltare rapidamente l’azione e creare superiorità sulle fasce. In mezzo al campo, il motore del gioco sarà Ilaimaharitra, centrocampista aggressivo e dinamico, abile nel recupero palla e nel dare equilibrio alla squadra. Al suo fianco agiranno Nielsen e Abid, con compiti di supporto e inserimento. Davanti, l’attacco sarà guidato da Eckert Ayensa, punta rapida e tecnica, sempre pronta ad attaccare la profondità e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Al suo fianco, Said porterà fantasia mentre il ruolo di riferimento offensivo spetterà a Thomas Henry, ex Palermo, attaccante a prova di pressing, potente fisicamente e capace di tenere alta la squadra nei momenti di difficoltà.