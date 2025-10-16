Venerdì 17 ottobre 2025, il Maurice Dufrasne Stadium di Liegi sarà teatro di una sfida ricca di tensione tra Standard Liegi e Anversa, due squadre che si trovano nella parte medio-bassa della classifica e cercano un rilancio. Guarda ora Standard Liegi-AnversaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Streaming Standard Liegi-Anversa: Diretta TV e live gratis
Dove vedere Standard Liegi-Anversa in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Dufrasne Stadium comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Standard Liegi-Anversa in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Un'occasione perfetta per seguire gratuitamente la sfida del campionato belga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
Come accedere allo streaming:
Registrati o accedi al tuo conto Bet365;
Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;
Come arrivano le due squadre al match—
Lo Standard Liegi attraversa un periodo complicato. Nelle ultime dieci partite, la formazione vallona ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mostrando difficoltà soprattutto in fase offensiva, con una media di soli 0,9 gol segnati a partita. L’Anversa, guidata da un allenatore esperto, ha mostrato instabilità negli ultimi turni: 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime dieci gare. Il pareggio per 1-1 contro il Cercle Brugge ha mostrato una squadra organizzata ma poco incisiva davanti.
L’ultimo incontro tra Standard Liegi e Anversa si è concluso con un pareggio a reti bianche (0-0), evidenziando la solidità difensiva di entrambe le formazioni e la difficoltà nel trovare spazi. Entrambe le squadre cercheranno di rompere questo equilibrio e tornare alla vittoria.
Le probabili formazioni di Standard Liegi-Anversa
Qui Standard Liegi—
Rednic si dovrebbe schierare con Epolo tra i pali e una linea difensiva composta da Fossey, Hautekiet, Karamoko e Mohr. Particolare attenzione sarà riservata a Fossey, terzino rapido e dotato di un ottimo senso dell’intercetto, capace di ribaltare rapidamente l’azione e creare superiorità sulle fasce. In mezzo al campo, il motore del gioco sarà Ilaimaharitra, centrocampista aggressivo e dinamico, abile nel recupero palla e nel dare equilibrio alla squadra. Al suo fianco agiranno Nielsen e Abid, con compiti di supporto e inserimento. Davanti, l’attacco sarà guidato da Eckert Ayensa, punta rapida e tecnica, sempre pronta ad attaccare la profondità e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Al suo fianco, Said porterà fantasia mentre il ruolo di riferimento offensivo spetterà a Thomas Henry, ex Palermo, attaccante a prova di pressing, potente fisicamente e capace di tenere alta la squadra nei momenti di difficoltà.
Qui Anversa—
L'Anversa scenderà in campo con il 3-1-4-2, affidandosi tra i pali a Thoelen. In difesa ci sarà spazio per Tsunashima, Van Den Bosch, Bozhinov e Benitez. Van Den Bosch è uno degli elementi più affidabili del reparto: giocatore a prova di pressing, dotato di ottimo controllo palla e notevole capacità di intercetto, oltre a una visione di gioco che gli consente di avviare l’azione con passaggi lunghi precisi e taglienti. Sulla fascia destra, l’instancabile Somers si conferma un’arma tattica fondamentale. È un calciatore rapido, con una rimessa lunga micidiale, un’ottima presenza aerea e grande abilità nel gioco acrobatico, grazie alla sua incornata precisa e al tocco di palla da vero funambolo. In attacco, l’uomo più atteso è Vincent Janssen, un vero bulldozer offensivo. Forte fisicamente, dominante nei duelli aerei e letale nel tiro. Lui rappresenta la principale minaccia per la difesa del Liegi. A completare il tridente offensivo, Babadi e Al Sahafi, pronti ad accompagnare le manovre in contropiede.
Standard Liegi (4-2-3-1): Epolo, Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mohr, Nielsen, Ilaimaharitra, Abid, Eckert Ayensa, Said, Henry. Allenatore: Rednic.
Anversa (3-1-4-2): Thoelen, Tsunashima, Van Den Bosch, Bozhinov, Benitez, Somers, Foulon, Babadi, Diawara, Janssen, Al Sahafi. Allenatore: Wils.
© RIPRODUZIONE RISERVATA