Streaming Stella Rossa-Monaco Diretta TV e live gratis

Giovedì 13 novembre alle 20, la Stella Rossa ospita il Monaco alla Beogradska Arena: due squadre in cerca di riscatto dopo un turno amaro. Scopri come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 12 novembre - 15:24

L’Eurolega accende le luci sulla Beogradska Arena di Belgrado, dove giovedì 13 novembre alle ore 20 andrà in scena una sfida tutta da vivere: la Stella Rossa attende il Monaco per l’undicesima giornata di regular season. Due squadre dal grande potenziale, reduci da serate opposte ma accomunate dalla stessa necessità di reagire e ritrovare continuità. Guarda ora Stella Rossa-Monaco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Stella Rossa-Monaco in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live

Il momento delle due squadre — La sconfitta per 102-86 sul campo del Dubai ha interrotto bruscamente la lunga striscia di successi della Stella Rossa, che aveva vinto sette gare consecutive nella massima competizione europea. Un passo falso arrivato al termine di una serata complicata fin dall’inizio, segnata dall’infortunio di Chima Moneke durante il riscaldamento. In sua assenza, Semi Ojeleye si è caricato la squadra sulle spalle offrendo una delle sue migliori prestazioni stagionali, ma la mancanza di rotazioni si è fatta sentire nel secondo tempo, quando l’intensità e l’energia sono calate visibilmente. Nonostante lo stop, la squadra serba conserva grande fiducia: il ritorno a Belgrado rappresenta una garanzia, visto che la Stella Rossa ha vinto le ultime otto partite giocate in casa tra campionato ed Eurolega. Davanti al proprio pubblico, i biancorossi sanno come reagire.

Il Monaco, invece, arriva da una delle partite più incredibili dell’intera stagione europea. Contro il Partizan, sempre a Belgrado, la squadra di coach Sasa Obradovic si è trovata sotto di venti punti (74-54) all’inizio dell’ultimo quarto, in una gara che sembrava ormai compromessa. Poi, la rimonta folle: un parziale di 22-0 che ha ribaltato completamente l’inerzia e portato i monegaschi avanti 76-74 a due minuti dalla sirena.Tuttavia, il sogno si è infranto nei possessi finali, con il Partizan capace di rimettere la testa avanti e chiudere 78-76. Una sconfitta amara, che lascia rimpianti ma anche segnali incoraggianti: il Monaco ha dimostrato carattere, intensità e la capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili. Il bilancio ora è di sei vittorie e quattro sconfitte, ma la squadra resta pienamente in corsa per la parte alta della classifica.

I probabili quintetti base di Stella Rossa-Monaco — Stella Rossa: Ojeleye, Kalinic, Motiejunas, Miller-McIntyre, Miljenovic. Coach: Obradovic.

Monaco: Blossomgame, Diallo, Theis, James, Strazel. Coach: Spanoulis.

