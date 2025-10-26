Streaming Stoccarda-Mainz: Diretta TV e live gratis

Stoccarda-Mainz: analisi approfondita della gara di Bundesliga, scopri dove vederla gratis su Bet365: posticipo del 26 ottobre 2025.

Stefano Sorce 26 ottobre - 00:23

Allo Mercedes-Benz Arena, domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17,30, lo Stoccarda riceve il Mainz in un posticipo che mette di fronte due squadre con stati d'animo completamente opposti: i padroni di casa volano, gli ospiti cercano un modo per rialzarsi.

Come arrivano le due squadre — Il club svevo sta vivendo un momento straordinario: quattro vittorie consecutive in campionato, cinque nelle ultime sei partite stagionali. La squadra di Sebastian Hoeneß gioca con coraggio, aggressività e qualità nella trequarti, e l’attuale terzo posto in classifica certifica la bontà del percorso intrapreso. Da segnalare la crescita di Bilal El Khannouss, che con il suo primo assist stagionale ha impreziosito la preziosa vittoria esterna di Wolfsburg. Il marocchino si sta rivelando una delle migliori sorprese di questo inizio di stagione.

Il momento del Mainz è complicato: tre sconfitte consecutive in Bundesliga e soprattutto troppi gol subiti (10 nelle ultime tre gare). Il tecnico Henriksen chiede più solidità e attenzione, soprattutto nei momenti chiave delle partite. La trasferta di Stoccarda è proibitiva, ma potrebbe rappresentare la scintilla per invertire un andamento negativo che sta pesando sia mentalmente che in classifica.

Le Probabili formazioni di Stoccarda-Mainz — Lo Stoccarda dovrebbe schierare Nübel tra i pali con un reparto difensivo a tre composto da Jaquez, Chabot e Hendriks. Sulle fasce spazio alle accelerazioni di Assignon e Mittelstädt, mentre in mezzo la distribuzione del gioco è affidata alla coppia Andrés-Stiller. Nel reparto offensivo dinamismo, tecnica e velocità con El Khannouss, Tomás e Bouanani, trio pronto a creare pericoli continui.

Il Mainz si presenterà con Zentner in porta e una retroguardia formata da Da Costa, Bell e Kohr. A centrocampo Sano e Amiri (capitano) dovranno fare filtro e impostare, con Nordin e Mwene ai lati per garantire ampiezza. In avanti, Lee e Nebel giocheranno alle spalle di Hollerbach, unica punta con compiti di profondità e pressione.

Stoccarda (3-4-3): Nubel; Jaquez, Chabot, Hendriks; Assignon, Andrés, Stiller, Mittelstadt; El Khannouss, Tomás, Bouanani. Allenatore: Hoeneß

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Bell, Kohr; Nordin, Sano, Amiri, Mwene; Lee, Nebel; Hollerbach. Allenatore: Henriksen.

