Streaming Trento-Vicenza: la Serie C in Diretta TV e Live Gratis

Trento-Vicenza, undicesima giornata di Serie C (Girone A): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 08:16)

Domenica alle 14:30 la capolista Vicenza fa visita al Trento, nel match valido per l'undicesimo turno di Serie C. Ospiti imbattuti con nove vittorie e un solo pareggio all'attivo, a caccia del 10° sigillo stagionale; padroni di casa in difficoltà, protagonisti di un percorso fin qui troppo altalenante. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone A) Trento-Vicenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Trento-Vicenza: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — TRENTO VICENZA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Trento-VicenzaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Qui Trento — Il Trento Calcio 1921 si presenta a questa sfida con il desiderio di dare una svolta alla propria stagione. La squadra di Luca Tabbiani, attualmente nona in classifica con 12 punti, ha mostrato solidità ma anche qualche limite nella fase difensiva. Il ruolino di marcia parla chiaro: 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, con 12 gol realizzati e 13 subiti. Un equilibrio precario che racconta di un gruppo capace di lottare ma ancora alla ricerca di continuità.

Qui Vicenza — Il Vicenza vola sulle ali dell’entusiasmo. La formazione biancorossa di Fabio Gallo è la vera regina del Girone A di Serie C, con 28 punti conquistati in 10 giornate, frutto di 9 vittorie e un solo pareggio. I numeri parlano da soli: 21 gol segnati e soltanto 4 subiti. Una macchina quasi perfetta, che in trasferta non ha ancora conosciuto la sconfitta (3 vittorie e 1 pareggio). Reduce da un netto 3-1 sull’AlbinoLeffe, il Vicenza arriva a Trento con la consapevolezza di essere la squadra da battere.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Trento-Vicenza” nella sezione Live Streaming.

Trento-Vicenza, probabili formazioni — Il Trento di Luca Tabbiani scende in campo con il 4-2-3-1: tra i pali Tommasi; in difesa, da destra a sinistra, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti e Maffei. In mediana agiscono Sangalli e Giannotti, mentre sulla trequarti spazio a Dalmonte, Aucelli e Capone a supporto dell’unica punta Pellegrini.

Il Vicenza guidato da Fabio Gallo risponde con il 3-5-2: in porta Gagno; linea difensiva composta da Cuomo, Benassai e Sandon. Sulle corsie esterne ci sono Caferri e Costa, mentre in mezzo al campo operano Cavion, Carraro e Vitale. In attacco la coppia formata da Capello e Pellizari.

TRENTO (4-2-3-1): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Maffei, Sangalli, Giannotti, Dalmonte, Aucelli, Capone, Pellegrini. Allenatore: Luca Tabbiani.

VICENZA (3-5-2): Gagno, Cuomo, Benassai, Sandon, Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Costa, Capello, Pellizari. Allenatore: Fabio Gallo

Non perderti la Serie C: segui LIVE Trento-Vicenza, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.