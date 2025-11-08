Streaming Union Berlino-Bayern: Diretta TV e live gratis

Union Berlino e Bayern Monaco si sfidano sabato 8 novembre 2025 alle 15:30 allo Stadion An der Alten Frsterei per la 10ª giornata di Bundesliga. Scopri dove vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 00:29)

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 15:30, lo Stadion An der Alten Forsterei sarà il teatro di una sfida dal fascino particolare: l’Union Berlino, squadra simbolo di sacrificio e compattezza, ospita l’inarrestabile Bayern Monaco per la decima giornata della Bundesliga. Guarda ora Union Berlino-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Union Berlino-Bayern in diretta TV e streaming gratis — La diretta dell’incontro sarà disponibile in streaming gratuito per tutti gli utenti registrati su Bet365. È sufficiente aprire un nuovo conto gioco attraverso il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per poter accedere non solo alla trasmissione live di Union Berlino-Bayern ma anche a un’ampia gamma di eventi sportivi inclusi nel palinsesto. Gli iscritti potranno inoltre consultare statistiche dettagliate in tempo reale su squadre e giocatori, uno strumento prezioso per analizzare ogni fase della partita. Un modo semplice e comodo per seguire la sfida della Bundesliga direttamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Union-Bayern sul palinsesto live di Bet365

Come arrivano le due squadre — L’Union Berlino sta vivendo una fase complessa. Il pareggio per 0-0 contro il Friburgo ha portato un punto utile alla causa, ma le difficoltà offensive restano un campanello d’allarme evidente. La squadra di Steffen Baumgart ha segnato soltanto un gol nelle ultime cinque gare, e troppo spesso fatica a trovare soluzioni in avanti nonostante la generosità dei suoi interpreti. In classifica, i berlinesi si trovano nella parte bassa della graduatoria, con 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in nove giornate, 11 reti realizzate e 15 subite. Il tecnico dovrà rinunciare a Skov e Trimmel, due pedine che avrebbero potuto garantire esperienza e copertura sulle corsie. L’obiettivo, però, è chiaro: provare a frenare la corazzata bavarese davanti al pubblico di casa, che come sempre trasformerà lo stadio in una bolgia.

Il Bayern Monaco non conosce soste. La formazione di Vincent Kompany ha travolto il Bayer Leverkusen con un netto 3-0, confermandosi squadra dominante in ogni competizione. In Bundesliga, i bavaresi hanno collezionato nove vittorie su nove, segnando 33 gol e subendone appena 4 — un cammino da schiacciasassi che incute timore a chiunque. Martedì è arrivato anche un successo prestigioso in Champions League contro il PSG, a dimostrazione di uno stato di forma impressionante e di una solidità mentale ormai consolidata. Assenze pesanti, ma gestibili: fuori Davies, Ito, Mike e Musiala, ma la profondità della rosa consente rotazioni di lusso. In attacco, il solito Harry Kane guida un reparto completato da Olise, Gnabry e Díaz, con una linea mediana affidata alla solidità di Kimmich e Goretzka.

il 17 ottobre 2025 a Berlino, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern — L’Union Berlino dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2, compatto e organizzato. Tra i pali Ronnow, protetto da una linea difensiva a tre formata da Doekhi, Querfeld e Leite. Sulle corsie laterali agiranno Kohn e Haberer, pronti a correre su e giù per tutta la fascia, mentre in mezzo al campo toccherà a Khedira, Schafer e Kemlein gestire il gioco e contrastare la potenza fisica del Bayern. In attacco spazio alla coppia Skarke–Ilić, chiamata all’impresa.

Il Bayern Monaco, invece, si affiderà al solito 4-2-3-1. Neuer, capitano e leader carismatico, tra i pali; davanti a lui Boey, Upamecano, Kim e il giovane Bischof. In mediana, Kimmich e Goretzka formeranno il cuore del gioco, mentre la trequarti sarà affidata alla fantasia di Olise, Gnabry e Díaz, tutti alle spalle del bomber inglese Harry Kane, pronto ad aggiornare il suo conto reti.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kemlein, Kohn; Skarke, Ilic. Allenatore: Steffen Baumgart.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Non perdere Union-BayernIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.