Urania Milano e Pistoia Basket 2000 si sfidano mercoledì 12 novembre alle 20:30. Tutte le informazioni su dove vedere il match in streaming gratis, analisi, stato di forma e quintetti base

Milano, mercoledì 12 novembre alle ore 20,30, si prepara a una serata di grande pallacanestro: al PalaLido va in scena Urania Milano-Pistoia Basket 2000, una sfida tra due realtà ambiziose della Serie A2. I padroni di casa vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico, spinti dal carisma del gruppo e da un attacco capace di infiammarsi in pochi possessi. Dall'altra parte, Pistoia arriva in Lombardia con l'obiettivo di dimostrare solidità e continuità dopo un inizio convincente.

Il momento delle due squadre — Non è stato un avvio semplice per Urania Milano, che con 2 vittorie e 8 sconfitte si trova in una posizione delicata. La squadra lombarda, tuttavia, continua a mostrare buoni segnali offensivi, con una media di 83,5 punti segnati in casa, sintomo di una struttura che crea ma fatica a concretizzare nei momenti chiave. Le difficoltà maggiori emergono in difesa, dove Milano concede in media 85,7 punti agli avversari, un dato che coach Villa sta cercando di correggere con rotazioni più profonde e maggiore aggressività sul perimetro.

Dall’altra parte, Pistoia Basket 2000 ha un bilancio più equilibrato, 4 vittorie e 6 sconfitte, e arriva al PalaLido con fiducia. Il gruppo toscano segna 80,4 punti a partita e mostra una buona capacità di adattarsi ai ritmi dell’avversario, pur pagando qualcosa in termini di continuità. Fuori casa, i biancorossi segnano con buone percentuali ma devono limitare le disattenzioni difensive nei finali di gara: sarà proprio la gestione dei possessi a decidere le sorti di una sfida che si preannuncia aperta.

I probabili quintetti base di Urania-Pistoia — Urania: Cavallero, Lupusor, Morgillo, Sabatini, Taylor. Coach: Cardani.

Pistoia: Campogrande, Johnson, Knight, Saccaggi, Zanotti. Coach: Della Rosa.

