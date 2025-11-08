Valencia-Betis, 9 novembre 2025: sfida ad alta tensione al Mestalla. Corberan cerca punti salvezza, Pellegrini punta ancora sulla fantasia di Antony per restare in zona Champions. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 8 novembre - 23:33

Il Mestalla si prepara a vivere una domenica che sa di svolta. Alle 18:30 del 9 novembre 2025, il Valencia ospita il Betis Siviglia per la dodicesima giornata della Liga 2025/26, in una sfida dal sapore diametralmente opposto per le due formazioni. Guarda ora Valencia-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Valencia-Betis in diretta TV e streaming gratis — Gli appassionati potranno seguire Valencia-Betis in diretta streaming in modo semplice e gratuito. È infatti sufficiente registrarsi su Bet365 e aprire un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, effettuando un deposito minimo di 5 euro: l’accesso consentirà di guardare non solo questo match, ma anche tutte le altre partite presenti nel palinsesto sportivo della piattaforma. Oltre alla diretta, gli utenti avranno a disposizione un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, uno strumento ideale per chi ama vivere ogni dettaglio della partita. Un’occasione perfetta per godersi Valencia–Betis dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Valencia-Betis sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il periodo è buio. Dopo il 4-0 incassato al Bernabéu contro il Real Madrid, il Valencia di Corberan è scivolato al penultimo posto in classifica. Sei gare consecutive senza vittorie e un attacco sterile sono il simbolo di una squadra in evidente difficoltà, con entusiasmo e fiducia ormai ridotti ai minimi termini. Corberan cerca la scossa e valuta cambiamenti soprattutto in attacco: Danjuma, Beltran, Duro e Almeyda si contendono due maglie da titolari, mentre Guerra resta indietro nelle gerarchie di centrocampo, a favore di Santamaria e Pepelu.

In casa Betis, invece, si respira tutta un’altra aria. Il 3-0 rifilato al Maiorca ha restituito certezze e sorriso a Manuel Pellegrini, che ora vede il suo gruppo in piena corsa Champions. Le firme della vittoria portano i nomi di Ezzalzouli e Antony, quest’ultimo protagonista assoluto con una doppietta e una prestazione da incorniciare. La squadra andalusa arriva a Valencia con fiducia e continuità: tre punti qui significherebbero consolidare il quinto posto e tenere il passo dell’Atletico e del Girona. L’unico dubbio riguarda il terzino Rodriguez, uscito acciaccato con il Maiorca e in ballottaggio con Gomez.

Le probabili formazioni di Valencia-Betis — Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Santamaria, Pepelu, Lopez; Duro, Danjuma. Allenatore: Corberan.

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Amrabat; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Cucho. Allenatore: Pellegrini.

Non perdere Valencia-BetisIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Liga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.