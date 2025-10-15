Streaming Vissel Kobe-Kashima: Diretta TV e live gratis

Negli ultimi 10 scontri diretti, le due squadre si equivalgono con 4 vittorie a testa e 2 pareggi.

Stefano Sorce 15 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 00:54)

Segui Vissel Kobe-Kashima in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la sfida di J1 League, le probabili formazioni e lo stato di forma delle due squadre.

Venerdì 17 ottobre, alle ore 12:00 italiane, il Noevir Stadium di Kobe ospita la sfida tra Vissel Kobe e Kashima Antlers, valida per la J1 League giapponese. Si tratta di un match di alta classifica: i Kashima Antlers sono attualmente capolisti del campionato, mentre il Vissel punta a ridurre il distacco. Guarda ora Vissel Kobe-Kashima AntlersGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La partita Vissel Kobe-Kashima Antlers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali, inclusi i campionati asiatici.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Vissel Kobe-Kashima nella sezione Live Streaming.

Vissel Kobe–Kashima Antlers: come arrivano le due squadre alla sfida — Il Vissel Kobe arriva a questo match dopo due vittorie consecutive in casa in J1 League. Nell’ultima giornata ha però perso di misura (1-0) contro gli Urawa Red Diamonds al Saitama Stadium, nonostante il 51% di possesso palla e tre tiri in porta. La squadra di Takayuki Yoshida si è distinta per una buona organizzazione offensiva e una fase difensiva solida, con una media di 0,7 gol subiti a partita nelle ultime dieci gare di campionato. Nel complesso: 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, con una media di 1,1 gol segnati e 4,8 tiri in porta. I più in forma sono Taisei Miyashiro ed Erik (3 gol ciascuno), mentre Yuya Osako è il miglior assist-man con 2 passaggi vincenti.

I Kashima Antlers, primi in classifica, sono reduci dal pareggio per 0-0 contro il Gamba Osaka. Nelle ultime dieci partite di campionato hanno mostrato un rendimento eccezionale: 7 vittorie e 3 pareggi, senza sconfitte. La squadra di Deer Island mantiene una media di 1,9 gol segnati a partita e solo 0,6 subiti, con un possesso palla del 48,6%. In avanti, Leo guida la classifica marcatori con 5 gol, seguito da Tokuda, Matsumura, Suzuki e Ueda (2 ciascuno). Il più prolifico negli assist è Yu Funabashi, con 3 in 10 partite.

Le probabili formazioni di Vissel Kobe–Kashima Antlers — Il Vissel Kobe dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3: tra i pali Maekawa, difesa con Sakai, Yamakawa, Honda e Nagato. A centrocampo Ogihara, Kuwasaki e Ide, mentre in attacco agiranno Erik, Osako e Miyashiro.

I Kashima Antlers puntano sul 4-4-2: in porta Hayakawa, difesa con Koike, Kim, Ueda e Nono. A centrocampo Elber e Misao centrali, supportati da Funabashi, Cavric e Suzuki sulle fasce. In attacco la coppia Leo–Suzuki.

Vissel Kobe (4-3-3): Maekawa; Sakai, Yamakawa, Honda, Nagato; Ogihara, Kuwasaki, Ide; Erik, Osako, Miyashiro. Allenatore: Yoshida.

Kashima Antlers (4-4-2): Hayakawa; Koike, Kim, Ueda, Nono; Elber, Misao; Funabashi, Cavric, Suzuki; Leo. Allenatore: Oniki.

