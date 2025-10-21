Streaming Watford-Wba: Diretta TV, live gratis e probabili formazioni

Sfida ad alta intensità a Vicarage Road, dove il Watford cerca riscatto contro un West Bromwich in piena corsa playoff. Tutte le informazioni su diretta TV, streaming gratis della gara di Championship.

C’è un’aria elettrica a Vicarage Road, dove il Watford prepara l’assalto a un Wba in piena corsa playoff. Tutto pronto per il calcio d’inizio: mercoledì 22 ottobre 2025, alle 20:45, in uno degli stadi più iconici della Championship. Guarda ora Watford-West Bromwich GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Stato di forma delle squadre — Il Watford di Pezzolano si trova attualmente al sedicesimo posto con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Dopo un inizio complicato, i gialloneri stanno mostrando qualche segnale di crescita, ma la fase difensiva resta un problema evidente. L’ultima sconfitta contro lo Sheffield United ha messo in luce la necessità di maggiore compattezza, mentre in casa il rendimento resta discreto (3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque).

Il West Bromwich di Ryan Mason è invece in un momento positivo: 5° posto con 17 punti, frutto di una squadra solida, organizzata e cinica.Dopo la vittoria convincente sul Preston North End, gli Albion vogliono continuare la corsa verso i playoff. Ottimo il rendimento difensivo. 11 gol subiti, e buone prestazioni anche in trasferta, dove hanno già centrato tre successi stagionali.

Le probabili formazioni di Watford-Wba — Il Watford dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 offensivo: Selvik tra i pali, Ngakia e Alleyne sugli esterni difensivi, con Keben e Abankwah centrali. In mezzo al campo spazio alla solidità di Kyprianou ed alla diga Formose Mendy, con Wiley più avanzato a supporto del tridente formato da Louza, occhio alle palle inattive, Semedo e Irankunda, quest’ultimo in grande forma.

Il West Brom risponde con un 4-2-3-1 equilibrato e tecnico: Griffiths in porta, Campbell e Styles sugli esterni difensivi, con Mepham e Phillips centrali. A centrocampo Mowatt, calciatore moderno e abile in entrambi le fasi, e Molumby garantiranno equilibrio e inserimenti, mentre sulla trequarti agiranno Diakite, Johnston e la tecnica dell'ex Juventus Iling Junior, dietro all’unica punta Heggebo.

Watford (3-4-1-2): Selvik; Alleyne, Keben, Abankwah, Ngakia; Kyprianou, Mendy, Wiley; Louza, Semedo, Irankunda. Allenatore: Pezzolano.

WBA (4-2-3-1): Griffiths; Campbell, Phillips, Mepham, Styles, Molumby; Mowatt, Iling Junior; Diakite, Johnston, Heggebo;. Allenatore: Mason.

