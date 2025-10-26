Segui il WTA 250 di Hong Kong in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Redazione Derby Derby Derby 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 17:48)

Mentre il circuito ATP è impegnato nel master 1000 di Parigi, quello femminile dal 27 ottobre al 2 novembre vedrà in palinsesto 3 tornei fra cui il WTA Hong Kong. Il torneo, di categoria 250, si svolge al Victoria Park di Causeway Bay su superficie veloce all'aperto.

Guarda tutti i match del Wta Hong Kong IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere il WTA 250 di Hong Kong in diretta TV e streaming gratis — Il Wta Hong Kong sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv su Supertennis, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente il WTA 250 di Hong Kong in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca WTA Hong Kong nella sezione Live Streaming.

WTA 250 di Hong Kong, storia e albo d'oro — Questa sarà la 12esima edizione del WTA Hong Kong, torneo con montepremi da 260 mila dollari. In tutte queste edizioni c'è stata solo una tennista capace di vincere due volte qui, ovvero l'australiana Turnbull nelle prime due edizioni (1980-1981). A Hong Kong hanno trionfato anche top players come la Wozniacki nel 2015. L'ultima edizione è ha visto la russa Shnaider dominare 6-1, 6-2 la britannica Boulter.

WTA Hong Kong, seeding e favorite del torneo — Osservando la lista delle teste di serie del WTA 250 di Hong Kong possiamo notare come l'unica top 20 del ranking presente e quindi anche favorita d'obbligo è la Belinda Bencic. La svizzera se le dovrà vedere con avversarie come Fernandez, Mboko, Kenin, Joint, Kalinskaya, Cirstea e Arango. Hanno invece dato forfait diverse tennisti di spicco: Kasatkina, Osaka, Raducanu e Tauson.

