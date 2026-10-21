La prima occasione per muovere la classifica passa da un confronto diretto tra due squadre rimaste finora a mani vuote. Sturm Graz-Marsiglia si gioca giovedì 22 ottobre alle 18:45, nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo due sconfitte a testa, entrambe cercano un risultato che dia slancio al proprio percorso e permetta di affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Marsiglia arriva con qualche certezza in più dal campionato, ma deve ancora trovare una risposta europea dopo i passi falsi contro Besiktas e Olympiakos. Lo Sturm Graz, invece, vuole utilizzare la partita casalinga per interrompere il proprio avvio negativo. Per conoscere anche gli altri eventi puoi ESPLORARE LE DIRETTE SPORTIVE SU GOLDBET, CONTROLLARE LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI LOTTOMATICA oppure CONSULTARE GLI APPUNTAMENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Sturm Graz-Marsiglia in TV e streaming: come seguire la diretta

Sturm Graz, il fattore campo per cambiare il percorso europeo

La programmazione Sky inserisce l’incontro all’interno di, in onda su, con collegamenti dai campi delle partite contemporanee. Sarà possibile seguire, per gli abbonati Sky, e sucon il Pass Sport. Nella programmazione consultata non è indicato un canale dedicato alla trasmissione integrale di Sturm Graz-Marsiglia. Sky SportLe prime due giornate non hanno portato punti allo, chiamato adesso a trovare maggiore efficacia in una partita importante per la propria classifica. Contro il Marsiglia servirà accompagnare la ricerca del gol con una migliore protezione degli spazi. Gli austriaci possono trarre fiducia dai segnali offensivi arrivati in campionato, ma il confronto europeo richiede continuità anche quando il pallone passa agli avversari. Una squadra con diversi giocatori tecnici sulla trequarti può infatti sfruttare rapidamente una pressione poco coordinata.

La formazione proposta prevede il 3-4-2-1, con Diakite come riferimento avanzato e Seidl e Matoshi alle sue spalle. Il loro contributo sarà importante per collegare centrocampo e attacco, evitando che la punta resti isolata. Sulle corsie sono indicati Heil e Balbo, chiamati a sostenere l’azione e a rientrare sulla linea difensiva quando il Marsiglia riuscirà a consolidare il possesso. Weinhandl e Gorenc dovrebbero invece presidiare la zona centrale.

MARSIGLIA, FRANCIA - 15 OTTOBRE: Jota Silva dell'Olympiacos FC viene contrastato da Himad Abdelli dell'Olympique de Marseille durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 tra Olympique de Marseille e Olympiacos FC allo Stade Velodrome il 15 ottobre 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Marsiglia, la ripresa in campionato deve trovare seguito in coppa

Per illo zero in classifica pesa soprattutto alla luce delle aspettative iniziali. Alle difficoltà della trasferta contro ilsi è aggiunta la sconfitta casalinga contro l’, che ha lasciato i francesi senza risultati utili dopo due turni. Il successo nell’ultimo fine settimana di campionato offre una base dalla quale ripartire. La squadra deve però trasferire quella fiducia anche in Europa, dove finora non è riuscita a dare concretezza alle proprie qualità.

Il possibile 4-2-3-1 propone Gouiri davanti, sostenuto da Harit, Abdelli e Paixao. È un reparto che può cercare combinazioni nello stretto e muoversi tra le linee, costringendo i difensori dello Sturm a scegliere se uscire dalla propria posizione oppure proteggere l’area. Davanti alla retroguardia sono indicati Nnadi e Kamissoko. Il loro lavoro sarà importante per consentire ai giocatori offensivi di accompagnare l’azione senza lasciare la squadra esposta alle ripartenze.

La chiave tattica: il Marsiglia tra le linee, lo Sturm sulle corsie

Il confronto tra la trequarti francese e il centrocampo austriaco potrebbe orientare la partita. Seriusciranno a ricevere alle spalle dei mediani, il Marsiglia potrà avvicinarsi all’area coinvolgendo Gouiri e gli inserimenti degli altri attaccanti. Lo Sturm dovrà quindi mantenere distanze ridotte tra i reparti. Per gli esterni, invece, sarà importante individuare i momenti nei quali avanzare: spingere contemporaneamente su entrambe le fasce potrebbe lasciare troppo spazio ai giocatori offensivi ospiti.

In possesso, gli austriaci potrebbero cercare Diakite per far salire la squadra e permettere a Seidl e Matoshi di avvicinarsi alla porta. Riuscire a conservare il pallone dopo il primo passaggio sarà essenziale per non subire una pressione prolungata. La necessità di vincere può favorire una partita aperta, ma per entrambe la priorità sarà evitare che la ricerca dei primi punti comprometta l’equilibrio.

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Le probabili formazioni del match

Lodovrebbe schierarsi con il. Davanti a Khudaykov sono attesi Malic, Quarshie e Koller. Heil e Balbo agiranno sulle corsie, mentre Weinhandl e Gorenc formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a Seidl e Matoshi, chiamati a sostenere l’unica punta Diakite.

Il Marsiglia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. De Lange difenderà la porta, protetto dalla linea composta da Weah, Riley, Kondogbia ed Emerson. Nnadi e Kamissoko sono indicati in mediana, con Harit, Abdelli e Paixao alle spalle del riferimento offensivo Gouiri.

Sturm Graz (3-4-2-1): Khudaykov; Malic, Quarshie, Koller; Heil, Weinhandl, Gorenc, Balbo; Seidl, Matoshi; Diakite.

Marsiglia (4-2-3-1): De Lange; Weah, Riley, Kondogbia, Emerson; Nnadi, Kamissoko; Harit, Abdelli, Paixao; Gouiri.

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