Sud Sudan-Togo, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Gli ospiti appaiono più equilibrati e organizzati, ma le difficoltà in trasferta restano un fattore da non sottovalutare

Stefano Sorce 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 11:24)

La decima giornata delle qualificazioni africane al Mondiale 2026 propone una sfida tra due nazionali che vivono momenti difficili ma non hanno perso la voglia di reagire. A Juba, il Sudan del Sud ospita il Togo in una partita che può restituire un po' di fiducia a chi riuscirà a prevalere. Entrambe le selezioni arrivano da sconfitte pesanti e cercano un risultato che possa ridare morale e significato a un cammino qualificatorio finora deludente.

Dove vedere Sud Sudan-Togo in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio africano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Sud Sudan-Togo in diretta live.

Il momento delle due squadre — La nazionale allenata da Stefano Cusin è ancora alla ricerca della prima vittoria in queste qualificazioni. Con 4 punti in 9 gare (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), il Sudan del Sud occupa il penultimo posto del girone e presenta numeri preoccupanti: solo 3 gol segnati e 19 subiti. Il recente 0-5 contro il Senegal ha messo a nudo le fragilità di una squadra che fatica a reggere l’urto contro avversari tecnicamente più dotati. Il principale limite resta la fase difensiva, spesso in affanno, ma anche in attacco le soluzioni sono poche. Il CT italiano ha provato a dare spazio ai giovani, puntando su calciatori come Tito Okello e Peter Maker, ma la mancanza di esperienza internazionale si fa sentire. L’obiettivo per questo match è chiaro: compattezza, concentrazione e un approccio più pragmatico per provare almeno a tornare a muovere la classifica.

Il Togo arriva a questa trasferta con un bilancio solo leggermente migliore: 7 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, quattro pareggi e altrettante sconfitte. La nazionale guidata da Paulo Duarte ha mostrato buoni sprazzi di gioco, ma la mancanza di continuità e l’inefficacia in fase offensiva (appena 5 gol segnati) hanno frenato ogni ambizione. La sconfitta per 0-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima giornata ha lasciato l’amaro in bocca e messo pressione su un gruppo che, sulla carta, avrebbe potuto competere per posizioni più alte. Duarte si affida all’esperienza di Ihlas Bebou in attacco e alla solidità di Djene Dakonam in difesa. Mentre il giovane Kevin Denkey, bomber del Cincinnati, rappresenta l’arma più pericolosa davanti: attaccante potente e tecnico, capace di unire forza fisica e precisione nel tiro, con una notevole presenza aerea e un controllo palla che gli permette di sterzare e accelerare con fluidità nei dribbling.

Le probabili formazioni di Sud Sudan-Togo — Sud Sudan (4-4-2): Majak; Lokwama, Maker, Sebit, Khamis; Duku, Loro, Rehan, Uca; Okello, Chom. Allenatore: Cusin.

Togo (4-3-3): Barcola; Tchakei, Dakonam, Ouro-Sama, Klousseh; Romao, Fessou Placca, Ouro-Gnande; Bebou, Denkey, Nane. Allenatore: Duarte.