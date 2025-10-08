Si prosegue senza sosta con le gare valide per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026, che propongono alcune sfide molto interessanti: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Sudan e Mauritania, una partita molto importante per determinare gli equilibri del Girone B. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Sudan-Mauritania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Sudan-Mauritania, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Sudan-Mauritania in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Sudan-Mauritania in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa terzi nel Girone B a quota 12 punti: per il Sudan una vittoria non cambierebbe granché sostanzialmente, ma contribuirebbe a dar seguito al percorso tutto sommato buono fatto finora. Ospiti che invece hanno collezionato 6 punti e stazionano al penultimo posto. Per la Mauritania, quindi, un eventuale trionfo servirebbe più che altro ad allontanarsi dall'ultima posizione. Ad ogni modo, il girone resta dominato dal Senegal con il Congo inseguitore.
Le probabili formazioni di Sudan-Mauritania—
Sudan (4-3-3): Elneel, Boshara, Saeed Ahmed, Karshoum, Khamis, Omer, Khidir, Adil, Nooh, Eisa, Thierry. Allenatore: James Kwesi Appiah
Mauritania (4-2-3-1): Sarr, Abeid, Ba, Abd, Keita, Mouhsine, Magassa, Koita, Thiam, Amar, Yade. Allenatore: Aritz Lopez Garai
© RIPRODUZIONE RISERVATA