Superettan, Sandvikens-Orgryte: diretta tv e streaming LIVE del match

Confronto che vede i padroni di casa in difficoltà e gli ospiti desiderosi di continuare la propria striscia positiva

Stefano Sorce 5 ottobre - 16:28

La città di Sandviken si prepara ad accogliere un incontro di grande interesse nella giornata del Superettan. Lunedì 6 ottobre, con fischio d’inizio fissato per le 19:00, lo stadio Jernvallens Arena ospiterà la sfida tra Sandvikens e Orgryte IS. Due squadre con momenti di forma diversi, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica. Con Bet365 puoi seguire Sandvikens-Orgryte GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sandvikens-Orgryte in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio svedese comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Sandvikens-Orgryte in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Sandvikens arriva a questo incontro in un periodo complicato. La squadra, attualmente a metà classifica con 30 punti ed i numeri parlano chiaro: 25 reti segnate e 44 subite finora evidenziano un reparto difensivo che soffre, soprattutto contro avversari con attacco incisivo. Nell’ultima gara ufficiale, disputata il 28 settembre contro il Vasteras, i padroni di casa hanno subito una netta sconfitta per 3-0, proseguendo una serie negativa di risultati che mette pressione al tecnico e ai giocatori in vista della sfida contro Orgryte.

Gli ospiti arrivano a Sandviken in un momento molto positivo. Orgryte IS, si trovano al secondo posto in classifica con 54 punti. L’attacco è prolifico con 55 gol realizzati e una difesa relativamente solida con soli 24 gol subiti. L’ultimo successo dei rossoblù è datato 30 settembre, contro il Landskrona BoIS, con un netto 2-0 in casa. La squadra arriva alla trasferta con grande fiducia, forte di una serie di cinque vittorie consecutive, e punta a confermare il proprio momento di forma anche sul campo del Sandvikens.

Le probabili formazioni di Sandvikens-Orgryte — Sandvikens (4-3-3): Lindell, Tagesson, Van der Laan, Engqvist, Redenstrand, Lundgren, Lofstrom. Olsson, Simba, Bohm, Carlsson. Allenatore: Abdulic.

Orgryte (3-4-3): Gustafsson, Styffe, Dyrestam, Renecke, Dahlqvist, Price, Mujanic, Andreasson, Paulson, Christtofferson, Sana. Allenatore: Asterhed.