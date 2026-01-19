derbyderbyderby streaming Swansea-Blackburn diretta tv live: lo streaming gratis della Championship

Swansea-Blackburn diretta tv live: lo streaming gratis della Championship

Lo streaming gratis della gara di campionato Swansea-Blackburn: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Championship inglese si concentra sul Liberty Stadium di Swansea, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Swansea-Blackburn. Un match chiave per entrambe le squadre che cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Swansea-Blackburn in streaming gratis:

Dove vedere Swansea-Blackburn in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire lo streaming live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Swansea-Blackburn” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Lo Swansea, sedicesimo in classifica, arriva a questa sfida con l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali per distanziarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Alan Sheehan punta su solidità difensiva e velocità sulle fasce, elementi essenziali per provare a sorprendere gli avversari.

    Il Blackburn, ventunesimo a 28 punti, deve rispondere con una prestazione di carattere per non scivolare ulteriormente verso il fondo. Valerien Ismael cerca equilibrio tra copertura difensiva e pericolosità offensiva, sfruttando la qualità dei suoi trequartisti e delle punte centrali.

    Le probabili formazioni

    Swansea si affida al 4-2-3-1, schema che bilancia copertura difensiva e presenza in attacco, mentre il Blackburn risponde con il 3-4-1-2, puntando sulla densità a centrocampo e sulla rapidità in avanti.

    Swansea (4-2-3-1): Vigoroux, Tymon, Burgess, Cabango, Key, Stamenic, Galbraith, Eom, Cullen, Ronald, Vipotnik. Allenatore: Alan Sheehan

    Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael

    © RIPRODUZIONE RISERVATA