La Championship inglese si concentra sul Liberty Stadium di Swansea, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Swansea-Blackburn. Un match chiave per entrambe le squadre che cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
La diretta streaming
Hai tre possibilità per guardare Swansea-Blackburn in streaming gratis:
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire lo streaming live.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Lo Swansea, sedicesimo in classifica, arriva a questa sfida con l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali per distanziarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Alan Sheehan punta su solidità difensiva e velocità sulle fasce, elementi essenziali per provare a sorprendere gli avversari.
Il Blackburn, ventunesimo a 28 punti, deve rispondere con una prestazione di carattere per non scivolare ulteriormente verso il fondo. Valerien Ismael cerca equilibrio tra copertura difensiva e pericolosità offensiva, sfruttando la qualità dei suoi trequartisti e delle punte centrali.
Le probabili formazioni—
Swansea si affida al 4-2-3-1, schema che bilancia copertura difensiva e presenza in attacco, mentre il Blackburn risponde con il 3-4-1-2, puntando sulla densità a centrocampo e sulla rapidità in avanti.
Swansea (4-2-3-1): Vigoroux, Tymon, Burgess, Cabango, Key, Stamenic, Galbraith, Eom, Cullen, Ronald, Vipotnik. Allenatore: Alan Sheehan
Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael
