Non perdere Swansea-Coventry: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 18:16)

Il Coventry City vola nel Galles meridionale per affrontare lo Swansea City in una sfida importante per gli equilibri del Championship. Gli Sky Blues vogliono consolidare la loro posizione nelle zone altissime della classifica e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, mentre lo Swansea, attualmente a metà classifica, è chiamato a una reazione per restare agganciato alla corsa playoff. La partita si terrà domani alle 18:15, scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live.

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Dove vedere Swansea-Coventry in diretta TV e streaming gratis — Swansea-Coventry sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Coventry arriva da un periodo estremamente positivo, caratterizzato da una lunga serie di vittorie che ha rafforzato la candidatura alla promozione diretta. Tuttavia, il ko interno contro il Southampton nell’ultimo turno ha leggermente rallentato la corsa, permettendo alle rivali di accorciare le distanze. Nonostante ciò, le prestazioni restano convincenti e la squadra continua a mostrare solidità e qualità, elementi fondamentali per restare ai vertici.

Lo Swansea, invece, vive una fase più complicata. La recente sconfitta contro il Wrexham ha evidenziato alcune difficoltà, soprattutto in fase offensiva, dove la produzione di gol è calata nelle ultime settimane. I gallesi hanno alternato risultati positivi a passaggi a vuoto e ora si trovano a dover recuperare terreno per rientrare pienamente nella lotta playoff. Il rendimento interno potrebbe rappresentare un fattore chiave.

Le probabili formazioni di Swansea-Coventry — Le due squadre dovrebbero affidarsi agli undici tipo, con qualche possibile rotazione soprattutto tra le fila del Coventry per gestire energie e assenze. I padroni di casa scenderanno i campo con il 4-3-3, con Ronald, Vipotnik e Nunes in attacco. La formazione di Lampard invece si affiderà al fiuto del gol di Wright.

Swansea (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Nunes

Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Woolfenden, Kitching, Dasilva; Onyeka, Grimes; Sakamoto, Eccles, Mason-Clark; Wright