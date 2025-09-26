Swansea-Millwall: dove vedere la Championship in Diretta Tv e in Streaming

Swansea-Millwall, gara valida per la settima giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 21:59

Swansea-Millwall è uno dei tre lunch-match in programma sabato 27 settembre (calcio d'inizio ore 13:30). Inizio di stagione simile per le due protagoniste, in cerca di continuità e accomunate da un percorso altalenante. Ai punti meglio gli ospiti che ne hanno due in più dei padroni di casa e cercheranno di evitare il sorpasso e restare davanti al 90'.

Dove vedere Swansea-Millwall in Diretta TV e in streaming LIVE — SWANSEA MILLWALL DIRETTA TV STREAMING GRATIS CHAMPIONSHIP - Con Bet365 puoi seguire Swansea-Millwall GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Swansea-Millwall in diretta streaming, in programma sabato 27 settembre alle ore 13:30.

Qui Swansea — Lo Swansea arriva a questa sfida con una forma altalenante: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime sei giornate di Championship. La squadra di Alan Sheehan ha mostrato solidità difensiva (solo 6 gol subiti) ma fatica ancora a livello realizzativo, con appena 5 reti messe a segno. In casa, però, gli Swans si sono dimostrati competitivi, perdendo solo una delle tre gare disputate al Swansea.com Stadium, che resta un campo difficile per gli avversari. Reduce da una sconfitta esterna contro il Birmingham City, il gruppo è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico per rimanere agganciato alla parte alta della classifica.

Qui Millwall — Il Millwall si presenta all’appuntamento con un bilancio leggermente migliore: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, per un totale di 10 punti che valgono la decima posizione. La formazione di Alex Neil ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7, mostrando qualche fragilità difensiva ma anche capacità di adattarsi in trasferta. Proprio lontano da casa, infatti, i Lions hanno ottenuto risultati positivi con due vittorie e un pareggio, senza ancora conoscere sconfitta. Il successo nell’ultimo turno contro il Watford ha ridato fiducia all’ambiente, e i precedenti favorevoli con lo Swansea (4 vittorie negli ultimi 5 confronti diretti) alimentano l’ottimismo.

Swansea-Millwall, probabili formazioni — SWANSEA (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Goncalo Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Inoussa. Allenatore: Alan Sheehan

MILLWALL (4-2-3-1): Benda; Leonard, Crama, Cooper, Bryan; Mazou-Sacko, Luongo; Neghi, Ballo, Emakhu; Coburn. Allenatore: Alex Neil