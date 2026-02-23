Dove vedere Swansea-Preston in diretta TV e streaming gratis

Swansea-Preston sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

Partita intensa tra Swansea e Preston, dato che parliamo di due squadre che occupano la zona intermedia della classifica. Nello specifico lo Swansea è quindicesimo, ma sta provando man mano a riscattare la classifica grazie a ben tre vittorie nelle ultime quattro partite. Il Preston, invece, è al decimo posto ma dista soltanto tre punti di distanza dallo Swansea. Segno questo di come la classifica sia corta e di quanto questa partita sia importante per gli equilibri. Gli ospiti, comunque, nonostante una classifica più favorevole, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e si presentano con una sconfitta subita contro il Blackburn.