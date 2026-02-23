In occasione della trentaquattresima giornata di Championship, scendono in campo Swansea e Preston. A fare da cornice alla partita c’è l’imponente Stadium: il fischio d'inizio è previsto alle 20:45. Scopri come seguire la partita continuando a leggere quest'articolo.
Lo streaming live
Swansea-Preston, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Swansea-Preston in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Swansea-Preston sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Swansea-Preston in diretta TV e streaming gratis—
Swansea-Preston sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Partita intensa tra Swansea e Preston, dato che parliamo di due squadre che occupano la zona intermedia della classifica. Nello specifico lo Swansea è quindicesimo, ma sta provando man mano a riscattare la classifica grazie a ben tre vittorie nelle ultime quattro partite. Il Preston, invece, è al decimo posto ma dista soltanto tre punti di distanza dallo Swansea. Segno questo di come la classifica sia corta e di quanto questa partita sia importante per gli equilibri. Gli ospiti, comunque, nonostante una classifica più favorevole, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e si presentano con una sconfitta subita contro il Blackburn.
Le probabili formazioni di Swansea-Preston—
I padroni di casa scendono in campo con un folto centrocampo ed un solo riferimento offensivo, Vipotnik, capocannoniere di questa stagione di Championship. Il Preston, invece, risponde con un 3-5-2 con Dobbin e Osmajic in attacco.
Swansea City (4-1-4-1): Vigouroux; Galbraith, Cabango, Burgess, Tymon; Fulton; Widell, Goncalo Franco, Cullen, Eom Ji-Sung; Vipotnik
Preston (3-5-2): Cornell; Gibson, Storey, Hughes; Valentin, McCann, Whiteman, Devine, Small; Dobbin, Osmajic
© RIPRODUZIONE RISERVATA