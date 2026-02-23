derbyderbyderby streaming Swansea-Preston, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

In occasione della trentaquattresima giornata di Championship, scendono in campo Swansea e Preston. A fare da cornice alla partita c’è l’imponente Stadium: il fischio d'inizio è previsto alle 20:45. Scopri come seguire la partita continuando a leggere quest'articolo. 

Dove vedere Swansea-Preston in diretta TV e streaming gratis

Swansea-Preston sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Swansea-Preston sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Partita intensa tra Swansea e Preston, dato che parliamo di due squadre che occupano la zona intermedia della classifica. Nello specifico lo Swansea è quindicesimo, ma sta provando man mano a riscattare la classifica grazie a ben tre vittorie nelle ultime quattro partite. Il Preston, invece, è al decimo posto ma dista soltanto tre punti di distanza dallo Swansea. Segno questo di come la classifica sia corta e di quanto questa partita sia importante per gli equilibri. Gli ospiti, comunque, nonostante una classifica più favorevole, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e si presentano con una sconfitta subita contro il Blackburn.

    Le probabili formazioni di Swansea-Preston

    I padroni di casa scendono in campo con un folto centrocampo ed un solo riferimento offensivo, Vipotnik, capocannoniere di questa stagione di Championship. Il Preston, invece, risponde con un 3-5-2 con Dobbin e Osmajic in attacco.

    Swansea City (4-1-4-1): Vigouroux; Galbraith, Cabango, Burgess, Tymon; Fulton; Widell, Goncalo Franco, Cullen, Eom Ji-Sung; Vipotnik

    Preston (3-5-2): Cornell; Gibson, Storey, Hughes; Valentin, McCann, Whiteman, Devine, Small; Dobbin, Osmajic

