Swansea-Qpr in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Scopri dove vedere la partita in diretta streaming gratis su Bet365, le probabili formazioni e le statistiche di una sfida che promette spettacolo ed equilibrio fino all’ultimo minuto

Stefano Sorce 21 ottobre - 14:38

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle 20:45, lo Swansea.com Stadium si accenderà per una serata che promette spettacolo e tensione. Lo Swansea City ospita il Queens Park Rangers in una sfida valida per l'11ª giornata di Championship, in un momento in cui ogni punto pesa come oro.

Come arrivano le due squadre alla gara — Lo Swansea arriva a questa sfida da tredicesimo in classifica, con un rendimento altalenante e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. Il 3-2 sul campo del Blackburn ha mostrato carattere, ma i pareggi e le mancate chiusure restano un problema. Con 10 gol fatti e 10 subiti, i gallesi si affidano alla solidità della coppia Cabango-Burgess dietro e alla fantasia di Ronald, autore di 3 gol, oltre all’instancabile Vipotnik, che ha già realizzato 4 reti.Davanti al proprio pubblico, la parola d’ordine è una sola: vincere per rimettersi in corsa verso la zona playoff.

Il Qpr di Gareth Ainsworth (nono con 15 punti) arriva galvanizzato, ma reduce da una sconfitta casalinga 2-1 contro il Millwall, che ha frenato la sua corsa. Con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, gli Hoops mostrano grande qualità offensiva ma anche qualche disattenzione dietro. I fari sono puntati su Karamoko Dembelé e Jack Colback, spesso decisivi nei momenti chiave, ma l’assenza di Saito pesa e riduce le soluzioni in avanti. In trasferta, il QPR ha mostrato alti e bassi, alternando grandi prestazioni a cali improvvisi.

Le probabili formazioni di Swansea-QPR — Nello Swansea City, mister Michael Duff dovrebbe schierare il classico 4-3-3. In porta Vigouroux, protetto dalla linea difensiva composta da Key, Cabango, Burgess, forte di testa e vero e proprio mastino della difesa, e Tymon. A centrocampo agiranno il portoghese Franco, molto aggressivo ed a rischio cartellino, Stamenic e Galbraith, pronti a dettare i tempi e spezzare il gioco avversario. Davanti, tridente offensivo formato da Cullen, Vipotnik e Ronald, con lo sloveno e il brasiliano chiamati a trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale.

Il Queens Park Rangers di Ainsworth risponderà con un 4-2-3-1 solido e verticale. Tra i pali ci sarà Nardi, mentre la difesa vedrà Dunne, pericoloso di testa nelle aree avversarie, Cook, Mbengue e Norrington-Davies. In mediana spazio a Varane e Madsen, con la trequarti composta da Vale, Kone e Saito, anche se quest’ultimo resta in dubbio. In avanti agirà Burrell, attaccante mobile e abile nel gioco spalle alla porta.

Swansea (4-3-3): Vigouroux, Key, Cabango, Burgess, Tymon, Franco, Stamenic, Galbraith, Cullen, Vipotnik, Ronald. Allenatore: Duff.

Qpr (4-2-3-1): Nardi, Dunne, Cook, Mbengue, Norrington-Davies, Varane, Madsen, Vale, Kone, Saito, Burrell. Allenatore: Ainsworth.

