Scopri dove vedere la partita in diretta streaming gratis su Bet365, le probabili formazioni e le statistiche di una sfida che promette spettacolo ed equilibrio fino all’ultimo minuto
Stefano Sorce
Mercoledì 22 ottobre 2025, alle 20:45, lo Swansea.com Stadium si accenderà per una serata che promette spettacolo e tensione. Lo Swansea City ospita il Queens Park Rangers in una sfida valida per l’11ª giornata di Championship, in un momento in cui ogni punto pesa come oro. Guarda ora Swansea-QPR GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Swansea-Qpr in diretta TV e streaming gratis

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato e versando un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere non solo a Swansea-Qpr, ma anche a tutte le partite del palinsesto live, con statistiche e dati in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità imperdibile per seguire la sfida dello Swansea.com Stadium ovunque ti trovi, comodamente dal tuo dispositivo. Con un conto attivo su Bet365 puoi quindi guardare Swansea-QPR in diretta streaming gratuita, con analisi live e aggiornamenti su tiri, falli, possesso e occasioni da gol.

Swansea-Qpr in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 2
Palinsesto Bet365 - 22 ottobre

Come accedere allo streaming Bet365:

  • Registrati o accedi sul tuo conto Bet365

  • Mantieni attivo il saldo oppure effettua una scommessa

  • Cerca Swansea-Qpr sul palinsesto di Bet365

    • Come arrivano le due squadre alla gara

    Lo Swansea arriva a questa sfida da tredicesimo in classifica, con un rendimento altalenante e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. Il 3-2 sul campo del Blackburn ha mostrato carattere, ma i pareggi e le mancate chiusure restano un problema. Con 10 gol fatti e 10 subiti, i gallesi si affidano alla solidità della coppia Cabango-Burgess dietro e alla fantasia di Ronald, autore di 3 gol, oltre all’instancabile Vipotnik, che ha già realizzato 4 reti.Davanti al proprio pubblico, la parola d’ordine è una sola: vincere per rimettersi in corsa verso la zona playoff.

    Il Qpr di Gareth Ainsworth (nono con 15 punti) arriva galvanizzato, ma reduce da una sconfitta casalinga 2-1 contro il Millwall, che ha frenato la sua corsa. Con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, gli Hoops mostrano grande qualità offensiva ma anche qualche disattenzione dietro. I fari sono puntati su Karamoko Dembelé e Jack Colback, spesso decisivi nei momenti chiave, ma l’assenza di Saito pesa e riduce le soluzioni in avanti. In trasferta, il QPR ha mostrato alti e bassi, alternando grandi prestazioni a cali improvvisi.

    Swansea-Qpr in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 3
    SHEFFIELD, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Paul Nardi of Queens Park Rangers looks on during the Sky Bet Championship match between Sheffield Wednesday and Queens Park Rangers at Hillsborough on September 27, 2025 in Sheffield, England. (Photo by Tony King/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Swansea-QPR

    Nello Swansea City, mister Michael Duff dovrebbe schierare il classico 4-3-3. In porta Vigouroux, protetto dalla linea difensiva composta da Key, Cabango, Burgess, forte di testa e vero e proprio mastino della difesa, e Tymon. A centrocampo agiranno il portoghese Franco, molto aggressivo ed a rischio cartellino, Stamenic e Galbraith, pronti a dettare i tempi e spezzare il gioco avversario. Davanti, tridente offensivo formato da Cullen, Vipotnik e Ronald, con lo sloveno e il brasiliano chiamati a trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale.

    Il Queens Park Rangers di Ainsworth risponderà con un 4-2-3-1 solido e verticale. Tra i pali ci sarà Nardi, mentre la difesa vedrà Dunne, pericoloso di testa nelle aree avversarie, Cook, Mbengue e Norrington-Davies. In mediana spazio a Varane e Madsen, con la trequarti composta da Vale, Kone e Saito, anche se quest’ultimo resta in dubbio. In avanti agirà Burrell, attaccante mobile e abile nel gioco spalle alla porta.

    Swansea (4-3-3): Vigouroux, Key, Cabango, Burgess, Tymon, Franco, Stamenic, Galbraith, Cullen, Vipotnik, Ronald. Allenatore: Duff.

    Qpr (4-2-3-1): Nardi, Dunne, Cook, Mbengue, Norrington-Davies, Varane, Madsen, Vale, Kone, Saito, Burrell. Allenatore: Ainsworth.

    Non perdere Swansea-QPR IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la Championship in diretta streaming gratuita su Bet365: statistiche, azioni live e aggiornamenti in tempo reale dallo Swansea.com Stadium.

