Al Nigel Eady County Ground si accendono i riflettori per l’esordio stagionale del gruppo Sud dell’EFL Trophy: il 2 settembre 2025, Swindon Town e Reading si sfideranno in un derby dal sapore speciale.
Lo streaming live
Swindon-Reading, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Swindon-Reading in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match di Swindon-Reading alle ore 20. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Relive yesterday's win in all its glory👇 pic.twitter.com/IFVYafDcjF
— Reading FC (@ReadingFC) August 31, 2025
Il momento delle due squadre—
I Robins arrivano al primo impegno di coppa in un momento positivo. La squadra guidata da Kilkenny, eletto uomo partita nell’ultimo 0-3 in casa del Crewe Alexandra ha mostrato concretezza e cinismo, elementi che si erano già intravisti nelle vittorie contro Shrewsbury e Oldham. I numeri parlano chiaro: cinque successi, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime dieci uscite, un ruolino che certifica la crescita del gruppo.
Dall’altra parte il Reading, reduce dall’1-0 interno contro il Port Vale con prestazione convincente di Paddy Lane si presenta con l’intenzione di confermare il ruolo di favorito del girone, posizione che i Royals già occupano nella graduatoria iniziale. La formazione del Reading resta però una squadra dall’andamento altalenante: nelle ultime settimane alterna vittorie pesanti a battute d’arresto che ne frenano la continuità.
Il ricordo più recente dello scontro diretto non sorride al Swindon: nel 2023, sempre in EFL Trophy, il Reading travolse i rivali con un secco 5-0, dimostrando superiorità tecnica e fisica. Stavolta, però, i padroni di casa possono contare sull’entusiasmo del proprio pubblico: oltre 15.000 tifosi attesi sugli spalti per spingere i Robins a un risultato di prestigio. Il confronto si preannuncia equilibrato. Se il Reading parte con i favori del pronostico per tradizione e qualità, il fattore campo e la forma recente del Swindon possono bilanciare i valori. Una partita da gol e spettacolo, con le due squadre intenzionate a lanciare subito un segnale forte al girone.
Vertu Trophy action tomorrow evening 🏆 pic.twitter.com/KHb77WsbPu
— Swindon Town Football Club (@Official_STFC) September 1, 2025
Le probabili formazioni di Swindon-Reading—
Lo Swindon si dovrebbe schierare con il consueto 3-4-1-2, con Oldaker alle spalle delle due punte, Glatzel e Drinan. A centrocampo spazio a Gavin Kilkenny, irlandese classe 2000. La difesa sarà guidata da Filozofe Mabete, congolese classe 2005, autore di un'ottima prova nell'ultima gara di campionato.
Il Reading dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con O'Mahony al centro dell'attacco, assistito da Lane e Kyerewaa. Pereira tra i pali, con Burns e Williams a guidare la difesa.
Swindon: Ripley, Wright, Mabete, Wilson-Brown, Snowdon, Nichols, Kilkenny, Munroe, Oldaker, Glatzel, Drinan.
Reading: Pereira, Ahmed, Burns, Williams, Jacob, Elliot, Wing, Savage, Lane, O'Mahony, Kyerewaa.
