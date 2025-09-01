Swindon-Reading, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

I Robins arrivano al primo impegno di coppa in un momento positivo. La squadra guidata da Kilkenny, eletto uomo partita nell’ultimo 0-3 in casa del Crewe Alexandra ha mostrato concretezza e cinismo, elementi che si erano già intravisti nelle vittorie contro Shrewsbury e Oldham. I numeri parlano chiaro: cinque successi, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime dieci uscite, un ruolino che certifica la crescita del gruppo.